Chưa bán được xe nào, thương hiệu ô tô Trung Quốc vẫn "có giá" hơn Ford, GM

Trường hợp cổ phiếu Evergrande NEV khiến người ta liên tưởng tới Tesla, trong bối cảnh cả thế giới, đặc biệt là thị trường Trung Quốc đang "phát cuồng" vì xe chạy điện.

Thương hiệu xe chạy điện Evergrande NEV của Trung Quốc có một sân khấu rất hoành tráng tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2021, trưng bày 9 mẫu xe. Đây là một trong những gian hàng lớn nhất tại triển lãm, nằm ngay đối diện BMW.

Xuất hiện như một tên tuổi lớn, nhưng sự thực là Evergrande chưa từng bán được một chiếc xe nào.

Evergrande là công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc, nhưng có một loạt hạng mục đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính, từ câu lạc bộ bóng đá cho tới trung tâm dưỡng lão. Tuy nhiên, việc gần đây công ty gia nhập lĩnh vực xe chạy điện đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà đầu tư. Giá cổ phiếu của Evergrande NEV niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông đã tăng hơn 1.000% trong 12 tháng qua, giúp công ty thu được khoản vốn hàng tỉ USD. Giờ đây, giá trị vốn hóa thị trường của Evergrande NEV là 87 tỉ USD, lớn hơn cả Ford Motor và General Motors (GM).

Sự tăng giá chóng mặt của cổ phiếu Evergrande NEV khiến người ta liên tưởng tới trường hợp Tesla, bởi hãng xe điện Trung Quốc đã hoãn tới hoãn lui kế hoạch sản xuất nhưng các nhà đầu tư vẫn đổ tiền vào. Vì sự "hưng phấn" này của giới đầu tư mà Elon Musk, ông chủ Tesla đã trở thành người giàu nhất thế giới và khiến người ta e ngại dẫn đến tình trạng bong bóng.

Trung Quốc hiện là thị trường xe sử dụng năng lượng mới lớn nhất thế giới, với khoảng 400 nhà sản xuất xe chạy điện. Evergrande NEV gia nhập lĩnh vực sôi động này khá muộn, nhưng đầy tham vọng. Vào tháng 3/2019, ông Hui Ka-yan, chủ tịch Evergrande, cũng là một trong những người giàu nhất Trung Quốc, đã tuyên bố sẽ vượt ông Musk và trở thành nhà sản xuất xe chạy điện lớn nhất thế giới trong từ 3-5 năm.

Dù tham vọng lớn và nguồn vốn dồi dào, nhưng Evergrande NEV đã liên tục lùi kế hoạch sản xuất xe. Lý do là sản xuất ô tô rất khó và tốn kém. Hãng NIO mãi tới giữa năm 2020 mới có lãi, sau nhiều năm lỗ nặng và phải nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền.

Ông Hui cho biết Evergrande NEV có kế hoạch bắt đầu sản xuất thử nghiệm vào cuối năm nay, lùi so với kế hoạch ban đầu là tháng 9 năm ngoái. Lô xe đầu tiên dự kiến xuất xưởng sớm nhất là vào năm 2022. Sản lượng dự kiến từ 500.000 đến 1 triệu xe mỗi năm vào tháng 3/2022 cũng đã bị lùi tới năm 2025. Tuy nhiên, công ty vẫn tự tin đưa ra dự báo đến năm 2035, sản lượng sẽ đạt 5 triệu xe. Để dễ hình dung, có thể so sánh với doanh số 3,85 triệu xe của Volkswagen tại Trung Quốc vào năm 2020.

"Thật là một công ty kỳ lạ," ông Bill Russo, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty tư vấn Automobility ở Thượng Hải, nói. "Họ đổ rất nhiều tiền vào một doanh nghiệp chưa có gì, cộng với việc doanh nghiệp này tham gia vào lĩnh vực mà họ không thực sự am hiểu. Tôi không chắc là họ có lợi thế về công nghệ so với NIO hay Xpeng," ông nói. Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York, NIO và Xpeng đã ra mắt các mẫu xe có nhiều tính năng thông minh, như dẫn đường dựa trên laser.

"Thị trường đang ngày càng sôi động, nhưng trừ phi bạn có ưu thế riêng; nếu không thì không có nhiều cơ hội thành công," ông Russo nhận định. "Có thể công ty đã rất thành công trong lĩnh vực bất động sản, nhưng xe chạy điện là một lĩnh vực khác hẳn và cực kỳ tốn kém."

