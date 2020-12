Mua ô tô gần Tết: Khách mòn mỏi chờ xe, sẵn sàng chịu đắt hơn 50 triệu đồng

Một số mẫu xe "hot", ô tô mới ra mắt không đáp ứng đủ số lượng khiến người mua phải chờ cả tháng, xuất hiện tượng "đội giá" gây bức xúc nhưng cũng có người sẵn sàng chi thêm tiền để nhận xe sớm.

Bất chấp những diễn biến không tích cực của nền kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thị trường xe cuối năm sôi động với mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu của khách hàng cộng thêm các chính sách kích cầu của nhà sản xuất, của Chính phủ được xem là nguyên nhân thúc đẩy thị trường.

Xe "hot" không đủ trả hàng

Đặt chiếc Kia Seltos từ cuối tháng 9 nhưng anh Lê Quốc Toản ở Vĩnh Phúc đến nay vẫn chưa nhận được xe. Lượng khách muốn mua dòng xe này cao nên việc chờ đợi lắp ráp trong vài tháng là chuyện không của riêng anh. "Đại lý chỉ chắc chắn giao xe trước Tết Dương lịch chứ không hẹn ngày cụ thể", anh Toản nói.

Một số mẫu xe "ăn khách" trả xe muộn, người mua phải chờ vài ba tháng

"Tân binh" khác là Corolla Cross được nhập khẩu từ Thái Lan, cũng khan hàng khi từng xuất hiện tình trạng đại lý bán kèm phụ kiện nếu khách muốn nhận xe sớm. Cả hai mẫu xe này đều thuộc diện hàng "hot" với doanh số hằng tháng đạt trên 1.000 xe mỗi loại ngay sau khi mở bán tại Việt Nam.

Phạm Vĩ, một khách hàng mua VinFast Fadil cũng phải đợi 1,5 tháng mới được giao xe. Chờ lâu nhưng anh còn "may mắn" hơn một số người khác khi đặt cùng thời điểm nhưng vẫn chưa có lịch hẹn. Mẫu xe bán chạy nhất phân khúc hatchback cỡ A này được khách hàng quan tâm khi đang có hàng loạt ưu đãi.

Thực tế từ giữa tháng 10, nhiều showroom Kia đã ngừng nhận đặt cọc Seltos do không kịp trả xe trong năm 2020. Người mua vì thế quay sang lựa chọn các ô tô khác cùng tầm tiền nhưng được nhận sớm để kịp làm thủ tục đăng ký, nhận ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ.

Chấp nhận mua xe "đội giá"

TC Motor mới công bố Hyundai Accent 2021 nhưng thực tế mẫu xe này đã được các showroom rục rịch bán từ giữa tháng 11. Mức giá niêm yết của model trên từ 426 - 542 triệu đồng, tuy nhiên số tiền khách cần bỏ ra để nhận được xe trong năm 2020 sẽ phải cộng thêm 15-20 triệu đồng tùy từng đại lý.

Hyundai Accent 2021 mới giới thiệu và kịp giao xe cho khách trong năm nay

"Xe nhiều nâng cấp, thiết kế mới trẻ trung hơn nên chuyện giá bán cuối cùng tới tay người dùng có cao hơn một chút cũng chấp nhận được", anh Trần Văn Phúc, một người sớm sở hữu Accent 2021 nói. "Mua trong 2020 thì vẫn được giảm 50% lệ phí trước bạ, tiết kiệm 20-30 triệu đồng thì bù cho khoản "đội giá" nhưng lại có xe sớm để đi".

Đại diện TC Motor cho biết sẽ xử lý các đơn vị bán hàng kiểu "bia kèm lạc" song thực tế khách hàng ngầm chấp nhận thực tại này. "Đó là quy luật cung cầu của thị trường thôi, nếu ai không muốn thì có thể chờ sang 2021 hoặc qua Tết Nguyên đán. Cách khác là chọn bản 2020 hoặc chuyển hướng sang hãng khác", anh Phúc nêu quan điểm.

Thậm chí, có người còn rao trong hội nhóm Kia Sorento để tìm mua lại hợp đồng đặt cọc và chấp nhận trả thêm 50 triệu đồng. "Một phép toán là mua Kia Sorento 2021, giá khoảng 1,2 tỷ đồng, trong năm nay sẽ tiết kiệm được khoảng 60 triệu đồng tiền phí trước bạ. Nên ai đó mua lại cọc với giá chênh 50 triệu thì vẫn "có lãi" mà lại có xe trước", anh Quốc Hùng, một thành viên trong nhóm, ý kiến.

Kỷ lục doanh số liên tục bị phá vỡ

Tháng 10, Toyota đón nhận tin vui với doanh số gần 9.000 xe, mức cao nhất trong năm 2020. Tuy nhiên con số này không dừng lại khi tăng thành 9.602 xe bán được trong tháng 11, là kết quả tốt nhất của Toyota Việt Nam từ trước đến nay.

Doanh số ô tô 3 tháng cuối năm 2020 được dự đoán sẽ tăng vọt do khách có tâm lý mua để hưởng nốt ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ

Không nêu những con số cụ thể nhưng một vị lãnh đạo của TC Motor tin tưởng rằng lượng xe Hyundai bán ra tháng 11 và tháng 12 sẽ bùng nổ. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi có tháng Hyundai chiếm tới 4 trong tổng số 10 xe bán chạy nhất.

Accent 2021 thổi luồng gió mới để cạnh tranh với Vios, Grand i10 có thêm khách hàng khi Fadil không kịp giao xe hay Tucson, Kona ngoài sức hấp dẫn của nội tại sản phẩm còn được hưởng lợi khi đối thủ không có đủ xe để trả khách.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), lượng xe bán ra của toàn thị trường trong tháng 10 đạt 33.254 chiếc. Kết quả này không chỉ tăng 22% so với tháng trước mà còn tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét riêng lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt 20.498 chiếc trong tháng 10, tăng 15% so với tháng trước và cao hơn 25% so với cùng kỳ năm 2019.