Xiaomi vượt mặt Apple, trở thành hãng smartphone lớn thứ 3 thế giới

Theo số liệu thống kê do hãng nghiên cứu Gartner vừa công bố, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đang trên đà phục hồi nhanh chóng từ đại dịch Covid-19.

Sự xuống dốc của Huawei để lại nhiều dư địa phát triển cho các thương hiệu điện thoại thông minh Trung Quốc khác, trong đó có Xiaomi.





Theo đó, thế giới đã tiêu thụ 366 triệu điện thoại thông minh trong quý III-2020, tức chỉ còn cách gần 6% so với mức của quý III-2019. Đây là sự cải thiện đáng kể so với giai đoạn nửa đầu năm nay vốn suy giảm tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Những thị trường ghi nhận phục hồi nhanh chóng nhất là Trung Quốc, các nước châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ La tinh.

Cùng với doanh số tổng thể tăng lên, thứ hạng các nhà sản xuất trong quý III-2020 cũng có thay đổi. Nổi bật hơn cả là việc doanh số điện thoại thông minh của Xiaomi đã tăng chóng mặt, lên tới 44,4 triệu máy (tương đương 12,1% thị phần), cao hơn nhiều so với mức 32,9% của cùng kỳ năm ngoái (tương đương chỉ 8,5% thị phần). Thành quả này cũng đồng nghĩa hãng điện thoại Trung Quốc đã vượt qua Apple, xếp thứ ba trong bảng tổng sắp doanh số toàn cầu.

Đứng ở vị trí thứ tư, đại gia công nghệ Mỹ bán được 40,6 triệu iPhone trong quý vừa qua, giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chính được cho là bởi sự trì hoãn trong việc giới thiệu iPhone 12 và những khó khăn từ dịch Covid-19.

Doanh số của Apple so với các tên tuổi nhóm đầu cũng khá khiêm tốn, trong bối cảnh Samsung ghi dấu ấn giữa mùa dịch với 80,8 triệu điện thoại tới tay người tiêu dùng (tăng 2,2% so với quý III-2019).

Tuy vẫn đứng ở vị trí thứ hai, Huawei chỉ bán được 51,8 triệu máy trong quý vừa qua, giảm tới 20% so với quý III-2019. Sự suy giảm này là hệ quả của “khó khăn kép” khi vừa chịu tác động của dịch Covid-19, vừa là nạn nhân của những căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Tình hình của quý cuối năm được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi. Việc Apple tung ra iPhone 12 hồi cuối tháng 10 tuy để lỡ nhịp mùa mua sắm tháng 9, nhưng chắc chắn vẫn gây sốt trong kỳ nghỉ lễ cuối năm. Doanh số của iPhone được cho là sẽ đè bẹp các đối thủ trong giai đoạn này.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh điện thoại Huawei sẽ chưa có cải thiện đáng kể, đồng nghĩa các thương hiệu “chiếu dưới” khác của Trung Quốc tiếp tục có dư địa phát triển.

(Theo hanoimoi.com.vn)