Nissan dừng sản xuất Teana và X-Trail tại Thái Lan

Nissan đã dừng sản xuất các mẫu Sylphy, Teana và X-Trail tại Thái Lan từ tháng 9 và chuyển hướng sang các dòng xe mini, xe đa dụng cỡ nhỏ và xe chạy điện.

Teana là mẫu sedan cỡ trung dùng động cơ 2.0L.





Trong thông báo gửi các đại lý của mình ở Thái Lan hôm 31/8, Nissan Motor (Thailand) Co cho biết việc sản xuất và phân phối ba mẫu xe này sẽ kết thúc vào ngày 1/9, do những thay đổi trong kế hoạch marketing và bán hàng của hãng tại Thái Lan. Thông tin trên do một nguồn đáng tin cậy tiết lộ với tờ Bangkok Post.

Công ty sẽ chuyển hướng tập trung sang các mẫu xe mini, xe đa dụng cỡ nhỏ, xe thương mại và xe sử dụng nhiên liệu thay thế, xe chạy điện.

X-Trail là mẫu SUV thể thao dùng động cơ 2.0L





Các đại lý được khuyến cáo nên dừng ngay các chiến dịch quảng cáo và huỷ các tài liệu khuyến mại sau khi bán hết số hàng tồn kho của ba mẫu xe trên.

Để trấn an các chủ xe, công ty cho biết sẽ vẫn cung cấp phụ tùng cho ba mẫu xe này và duy trì dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng.

Bản sao của bức thư hãng xe Nhật gửi đại lý đã được đăng tải trên nhiều trang web. Tuy nhiên, lãnh đạo Nissan Motor (Thailand) đến hôm qua, ngày 8/9 vẫn không xác nhận hay phủ nhận thông tin trên.

Trong thư trả lời báo chí, một người phát ngôn của Nissan Thái Lan nói "Chúng tôi không bình luận về chiến lược sản phẩm của công ty."

Người phát ngôn này cho biết, Nissan sẽ vẫn sản xuất và bán các mẫu xe khác để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Thái Lan.

Sylphy là mẫu sedan cỡ nhỏ dùng động cơ 1.6L





Tại Việt Nam, Nissan đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Tan Chong Motor Holdings Bhd, dừng bán các dòng xe Nissan Sunny và X-Trail lắp ráp trong nước, ít nhất là cho đến khi tìm được nhà phân phối mới.

Tan Chong Motor Holdings Bhd (Malaysia) là chủ sở hữu công ty TCIE Vietnam Ltd (TCIEV) phân phối xe Nissan tại Việt Nam.

Thỏa thuận giữa Nissan và Tan Chong được kí kết vào ngày 20/9/2012 và sẽ hết hạn vào ngày 19/9 năm nay.

Hồi tháng 5, Nissan cũng đã thông báo sẽ đóng cửa nhà máy ở Indonesia.

Như vậy, Thái Lan là cơ sở sản xuất duy nhất của Nissan ở khu vực Đông Nam Á.

(Theo dantri.com.vn)