Suzuki XL7 hoàn toàn mới - Lựa chọn thông minh cho gia đình Việt

Dòng SUV với vẻ ngoài thể thao đang nhận được sự yêu mến của khách hàng, XL7 hoàn toàn mới với trang bị tiện nghi, đặc biệt có mức giá tốt đang là xu hướng lựa chọn của gia đình Việt, nhất là gia đình trẻ.

Theo khảo sát tại showroom Suzuki World, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, 60% khách hàng mua xe XL7 hoàn toàn mới tại đây là để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình và hầu hết khách hàng đều là các ông bố trẻ. Và đây là những lý do khiến XL7 được đánh giá là lựa chọn thông minh dành cho các gia đình năng động ngày nay.

Dòng xe SUV được tùy biến riêng cho thị trường Việt Nam

Dòng SUV ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam và vì thế, để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng, Suzuki đã giới thiệu dòng xe SUV 7 chỗ XL7 hoàn toàn mới. Mẫu xe được đánh giá cao tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, điển hình là tại Indonesia, nơi XL7 vinh dự được trao giải thưởng “Xe của năm 2020”.

Với những nghiên cứu sâu sát về nhu cầu thực tế của khách Việt, Suzuki đã tùy biến XL7 để mang lại chiếc xe với giá trị tốt nhất cho người dùng. Cụ thể, hãng đã quyết định đầu tư vào các trang bị như điều hòa tự động và màn hình cảm ứng 10 inch - lớn nhất trong phân khúc.

Trong khi điều hòa tự động hoàn toàn giúp khoang nội thất thêm phần tinh tế, đồng thời giúp duy trì nhiệt độ cố định trong xe một cách tiện lợi thì màn hình cảm ứng 10 inch đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của các em bé trong gia đình trên mỗi hành trình, cũng như giúp khách hàng quan sát những thông tin vận hành xe hiển thị trên màn hình thuận tiện hơn.

An toàn và tiện nghi cho cả gia đình với trang bị hàng đầu

Đối với gia đình, sự an toàn của các thành viên luôn được ưu tiên hàng đầu. XL7 đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn cho hành khách với hệ thống cân bằng điện tử (ESP®), hệ thống khởi hành ngang dốc HHC, túi khí SRS, điểm kết nối ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX, camera lùi, cảm biến phía sau,…

Phần đầu xe cũng được thiết kế để hấp thụ lực tác động - công nghệ mới nhất đã trở thành tiêu chuẩn an toàn tại các nước tiên tiến, giúp giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm.

Để mang lại những chuyến đi thư giãn và thoải mái, XL7 được thiết kế dựa trên văn hóa hiếu khách của người Nhật Bản. Hành khách tại mọi hàng ghế đều có thể tận hưởng không gian ngồi thoải mái và rộng rãi với bệ tỳ tay cho hàng ghế trước và hàng ghế thứ 2, cổng sạc phụ kiện và hộc đựng đồ tiện lợi.

Ngoài ra, xe còn có hộc làm mát nước uống ở bên cạnh ghế lái, một trang bị được đánh giá cao mà hiếm mẫu xe SUV nào có.

Mức NVH (độ ồn, độ rung, độ xóc) cũng được giữ ở mức thấp, kết hợp với vật liệu cách âm giúp hành khách tận hưởng những chuyến đi êm ả và yên tĩnh không kém các dòng SUV hạng sang.

SUV 7 chỗ với giá bán tốt nhất phân khúc

XL7 hoàn toàn mới có giá bán 589 triệu đồng (gồm VAT). Được biết, đây là giá bán đặc biệt ban đầu, nhằm giới thiệu dòng xe SUV 7 chỗ này tiếp cận đông đảo khách hàng Việt Nam. Suzuki cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng phiên bản ghế da sang trọng với giá bán 599 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

XL7 hoàn toàn mới được hưởng bảo hành 3 năm, 100.000 km, 3 lần miễn phí công bảo dưỡng. Đồng thời, hãng đã áp dụng chính sách bảo dưỡng mới với tần suất giảm 33%, giá phụ tùng, dịch vụ giảm đến 50%, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và cả chi phí trong quá trình sử dụng.

Với nhiều trang bị hàng đầu, cùng giá bán cạnh tranh bậc nhất trong phân khúc, XL7 hoàn toàn mới là lựa chọn không thể tốt hơn cho những gia đình yêu thích dòng xe thể thao đa dụng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại trong thành phố và đi du lịch xa dịp cuối tuần.