Sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu gây mưa lớn bất thường trong thời gian vừa qua, các địa phương trong tỉnh, các công ty thủy lợi luôn chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp bách, nhằm giảm tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngoài việc chủ động theo phương châm "4 tại chỗ", các điểm xung yếu luôn được theo dõi sát sao, nhất là vào các thời điểm mưa to, giông bão. Sự chủ động về mọi mặt sẽ là cơ sở cho tỉnh kịp thời cảnh báo, đưa ra các phương án phù hợp, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân.



Công tác tuyên tuyền hiệu quả, người dân các xã, phường sẵn sàng đồng lòng chung sức cùng chính quyền ứng phó với thiên tai trong trận mưa lớn cuối tháng 5.

Các lực lượng chức năng sẵn sàng trực chốt tại các ngầm tràn, nơi tiểm ẩn nguy hiểm khi có mưa lớn Các điểm xung yếu như hồ treo, sông lớn được cán bộ chuyên môn, lực lượng dân quân xã theo dõi sát sao hằng ngày. Công nhân Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch bảo vệ luồng tiêu, kịp thời tiêu thoát nước khi có mưa lớn, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Các luồng tiêu, cống tiêu đến thời điểm này đã được khơi thông, đảm bảo tiêu thoát nước hiệu quả. Với các thiết bị hiện đại, Trạm bơm tiêu Cầu Mai xã Cao Phong (Sông Lô) có công suất thiết kế hơn 13.000 m3/h, đảm bảo tiêu thoát nước tốt cho các xã. Lực lượng dân quân xã Liên Hòa (Lập Thạch) chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư PCTT, đáp ứng nhu cầu khi cần thiết. Các bộ phận chuyên môn tại địa phương, công ty thủy lợi luôn sẵn sàng trực chiến 24/24, kịp thời ứng phó với các tình huống cấp bách. Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Kim Xá (Vĩnh Tường) phát huy hiệu quả trong công tác chỉ đạo PCTT&TKCN, giảm thiệt hại cho bà con nông dân



Chùm ảnh Chu Kiều - Nguyễn Lượng