Bộ đội khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Sau những ngày mưa lớn vừa qua, nhiều tuyến đường, nhà dân, cơ sở y tế bị ngập sâu trong nước, nhất là ở các địa phương như huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên. Nhiều nơi giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.



Các cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ người dân ở huyện Tam Dương vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Không chờ nước rút, cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nông dân huyện Lập Thạch thu hoạch lúa, giảm thiệt hại về hoa màu ... ngâm mình hàng giờ dưới nước để kịp thu hoạch lúa cho bà con nông dân huyện Lập Thạch Tại những vùng ngập sâu, bị cô lập trên địa bàn huyện Tam Đảo, cán bộ, chiến sĩ sử dụng phao chuyên dụng để sơ tán người dân đến nơi an toàn Sử dụng hàng trăm bao tải cát để đắp bờ ngăn nước xâm nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sử dụng xuồng chuyên dụng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế ra khỏi vùng bị ngập nước Vận chuyển toàn bộ vật tư tại kho dược của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến nơi an toàn ngay trong đêm 24 và rạng sáng 25/5 Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, vất vả, hết mình giúp đỡ người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ra khỏi vùng bị ngập nước mãi ghi dấu trong lòng dân, tô thắm thêm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ



Phát huy vai trò nòng cốt trong cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã không quản ngày đêm có mặt tại những nơi chịu ảnh hưởng lớn để hỗ trợ, ứng cứu kịp thời, giúp chính quyền và người dân hạn chế thấp nhất thiệt tại do thiên tai gây ra, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Chùm ảnh của: Lê Thảo - Bình Duyên