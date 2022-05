Thắm tình quân dân Cửu Yên trong mưa lũ

Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày (23-24/5) khiến người dân tổ dân phố Cửu Yên 1, 2, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo phải gồng mình và gánh chịu nhiều thiệt hại, tổn thất. Tổ dân phố Cửu Yên 1, 2 có 100% đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống, do mưa lũ tràn vào nhà khiến 54 hộ dân chịu cảnh nước ngập tràn, đồ đạc, lợn, gà trôi trong dòng nước…; trong đó, có 10 hộ bị mất trắng tài sản như ti vi, tủ lạnh, thóc lúa...

Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện Tam Đảo cùng các lực lượng quân đội, công an đã có mặt kịp thời để di dời toàn bộ số hộ dân bị ngập nhà tới các hộ gia đình người thân, hàng xóm ở vị trí cao, không ngập; đồng thời, tới từng nhà hỗ trợ nhu yếu phẩm như mì tôm, sữa, bánh mì, nước…

Đến 15h ngày 24/5, nước mưa vẫn tiếp tục dâng cao, Công an huyện Tam Đảo đã phối hợp cùng Công an tỉnh huy động thêm lực lượng rà soát từng hộ gia đình, sẵn sàng đưa các hộ trong nguy cơ vùng ngập đến nơi an toàn.

Lãnh đạo huyện Tam Đảo thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm cho hộ gia đình bà Lưu Thị Mói, tổ dân phố Cửu Yên 2 - nơi có 10 cháu nhỏ ở các hộ gia đình bị ngập nước đang ở nhờ Lực lượng quân đội, công an huyện Tam Đảo đã vượt dòng lũ để đưa tài sản, vật nuôi của người dân tổ dân phố Cửu Yên 1, 2 đến nơi an toàn Lực lượng công an, quân đội huyện Tam Đảo và chính quyền địa phương thị trấn Hợp Châu không quản ngại đội mưa, lội nước vào từng hộ dân cứu trợ và giúp họ di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn Người già và trẻ em được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn Cán bộ Hội LHPN thị trấn Hợp Châu trao nhu yếu phẩm cho gia đình hội viên bị ngập nước ở tổ dân phố Cửu Yên 1, 2 Lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân khi mưa lũ vẫn dâng cao

