Tòa nhà “xanh” Forest In The Sky - Nơi lưu trú của các vận động viên Muay

Theo kế hoạch ban đầu, khách sạn 5 sao Crowne Plaza Vĩnh Yên được chọn là nơi lưu trú đón VĐV thi đấu môn Muay, song do không kịp thời gian đảm bảo đúng tiến độ, tỉnh Vĩnh Phúc đã chọn tòa nhà Forest In The Sky (tiêu chuẩn 5 sao), của Flamingo Đại Lải Resort là nơi lưu trú chính thức cho các VĐV thi đấu môn Muay. Toàn bộ 11 tầng của tòa nhà được bao phủ bởi hơn 5 vạn cây xanh, như một cánh rừng độc đáo.



Tòa nhà Forest in the sky là nơi lưu trú của các vận động viên Muay. Công trình kiến trúc xanh mang dấu ấn độc bản của Flamingo Holding Group

Pano cỡ lớn chào mừng Đại hội được đặt trang trọng ở khu vực sảnh ra vào tòa nhà. Không gian xanh, đẳng cấp, sang trọng tại sảnh lớn tòa nhà Forest in the sky Công viên cây xanh trên cao Ngay cả khu vực thang máy cũng được chăm chút về cảnh quan một cách tỉ mỉ Phòng ngủ sang trọng, ấm cúng Khu vực bể bơi, phòng gym Phòng ăn cho các VĐV Phòng tiếp đón báo chí Không gian được chăm chút cẩn thận, chu đáo, chuyên nghiệp, tất cả vì thành công chung của Đại hội

Chùm ảnh của Khánh Linh, Nguyễn Lượng