Công an Vĩnh Phúc vì nhân dân phục vụ

Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an Vĩnh Phúc luôn bám sát thực tiễn, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trên tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua lập thành tích trong công tác, chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.



Hình ảnh chiến sĩ Công an giúp dân đã trở nên quen thuộc.

Với tinh thần “làm hết việc, không làm hết giờ, hết lòng phục vụ nhân dân", công an thành phố Phúc Yên đến nhà để hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp CCCD có gắn chíp điện tử Công an huyện Bình Xuyên lên phương án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn Công an xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường tuần tra bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở Với bản lĩnh vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động được mệnh danh là “lá chắn thép” đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm tham gia triệt phá thành công nhiều vụ án Công an phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phòng, chống tội phạm ma túy, cờ bạc, tín dụng đen... Đội Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các vi phạm; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện lưu thông trên tuyến giao thông đường thủy nội địa Để kịp thời ngăn chặn, xử lý những vụ việc về giao thông, trật tự xã hội, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người dân trên các trang facebook, zalo Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu tình nguyện Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng App “Báo cháy 114”... trải nghiệm "Một ngày làm lính cứu hỏa" cho các em học sinh, trang bị những kỹ năng cơ bản để xử lý, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Công an Vĩnh Phúc đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Chùm ảnh của Dương Hà