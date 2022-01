Hoa Tết chờ người mua

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hộ trồng hoa đang tất bật chăm sóc hoa phục vụ Tết trong niềm vui xen lẫn lo âu. Lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thị trường hoa, nên các hộ không còn chạy theo số lượng như những năm trước, mà tập trung nâng cao chất lượng, mẫu mã. Hoa chơi Tết được các nhà vườn và người kinh doanh bày bán với nhiều chủng loại phong phú, đa dạng, giá cả phù hợp.



Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các chủ vườn đào tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên và chủ vườn hoa tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô vừa làm, vừa thấp thỏm lo lắng về đầu ra của các loại hoa, cây cảnh

Một số chủ vườn đã linh hoạt trồng hoa trong chậu để có thể trưng được nhiều mùa Người trồng hoa xã Đức Bác chăm sóc để hoa nở và bán đúng dịp Tết Nguyên đán Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết, nhưng lượng hoa và cây cảnh được bày bán chưa nhiều. Một số tiểu thương tính toán, cân nhắc kỹ nhu cầu thị trường trước khi nhập hàng

Hoa chơi Tết năm nay phong phú về chủng loại Khách tới chợ hoa chủ yếu để thăm quan và chụp ảnh Người kinh doanh quất năm nay chỉ dám nhập lượng hàng bằng 1/2 so với những năm trước vì lo ngại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên sức tiêu thụ giảm Mặc dù giá bán quất ở thời điểm hiện tại giảm so với những năm trước, nhưng lượng người mua vẫn ít Nhiều tiểu thương hy vọng từ giờ đến Tết, lượng khách mua hoa, cây cảnh… sẽ nhiều hơn

Chùm ảnh của Hoàng Hà-Trà Hương