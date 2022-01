Dưa chuột An Hòa - sản phẩm an toàn theo mô hình VietGap

Nắm bắt được nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng ngày càng cao, nông dân xã An Hòa, huyện Tam Dương đã mở rộng diện tích, đầu tư phát triển vùng dưa chuột an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Với sự đầu tư đúng hướng, An Hòa đã và đang cung ứng cho thị trường những sản phẩm chất lượng, an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe người tiểu dùng và tăng thu nhập cho người trồng dưa.



Là xã thuần nông, ngoài cây trồng chính là lúa, dưa chuột đang là cây phát triển kinh tế của người dân trong xã.

Xã viên HTX Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh nông sản An Hòa trồng dưa chuột theo phương pháp hữu cơ cho năng suất và giá trị kinh tế vượt trội. Với đặc tính dễ trồng, năng suất, chất lượng ổn định, mang đến thu nhập cao hơn những cây trồng khác, sản phẩm dưa chuột sạch An Hòa đang được bà con nông dân mở rộng sản xuất. Trung bình một ngày, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh nông sản An Hòa thu mua từ 4-5 tấn dưa chuột sạch từ các hộ nông dân. Dưa chuột được phân loại, đóng gói để chuyển đến nơi tiêu thụ Sản xuất dưa chuột theo tiêu chuẩn VietGAP, ngoài việc quan tâm đến quy trình sản xuất thì khâu sơ chế, chế biến bảo quản sản phẩm cũng được ưu tiên hàng đầu. Do sản xuất theo quy trình VietGap nên sản phẩm dưa chuột An Hòa được hệ thống siêu thị Go! miền Bắc, Công ty chế biến thực phẩm FOSECA (Bắc Ninh), Công ty TNHH SENFOOD và nhiều bếp ăn khu công nghiệp đặt hàng.



Chùm ảnh của Nguyễn Lượng – Thế Hùng