Vắc xin phòng Covid-19 được tiếp nhận và bảo quản như thế nào?

Vắc xin có vai trò quan trọng quyết định trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, thời gian qua, ngành Y tế Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều đợt tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 một cách an toàn, đáp ứng nhanh cho công tác phòng, chống dịch.



Vắc xin phòng Covid-19 được vận chuyển bằng xe chuyên dụng để bàn giao cho Vĩnh Phúc. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Vĩnh Phúc) là đơn vị có tránh nhiệm tiếp nhận, bảo quản vắc xin. Cán bộ CDC Vĩnh Phúc phân loại, kiểm tra chủng loại, quy cách đóng gói, thời hạn sử dụng của các loại vắc xin. Sau đó, bảo quản ở các tủ lạnh chuyên dụng. Tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện nhiệt độ bảo quản với từng loại vắc xin. Đây là hơn 70.000 liều vắc xin Pfizer Vĩnh Phúc nhận được ngày 11/10. Trước khi xuất kho, Pfizer được bảo quản ở nhiệt độ siêu lạnh từ -80 độ C đến -60 độ C. Sau khi được phân bổ về các địa phương, vắc xin thường được rã đông, sử dụng ngay trong thời hạn 1 tháng. Với các vắc xin Astrazeneca, Vero cell nhiệt độ bảo quản từ 2-8 độ C, thời hạn sử dụng có thể lên đến 2 năm. Đi kèm với các loại vắc xin là dung môi để pha chế trước khi tiêm. Các loại vắc xin phòng Covid-19 sau khi được tiếp nhận cũng nhanh chóng được phân bổ về các huyện, thành phố để các địa phương triển khai tiêm chủng theo kế hoạch. Với những đợt tiêm chủng quy mô lớn, số lượng vắc xin về nhiều, quá trình cất giữ, bảo quản vắc xin còn được trung tâm VNVC chi nhánh Vĩnh Yên (thuộc Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam) hỗ trợ. VNVC là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) đạt tiêu chuẩn GSP ở tất cả gần 60 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, trang bị đầy đủ các thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động hiện đại, hệ thống cảnh báo kịp thời khi nhiệt độ vượt ra khỏi ngưỡng cho phép, hệ thống xe lạnh vận chuyển vắc xin đảm bảo tiêu chuẩn… giúp đảm bảo lưu giữ vắc xin trong nhiệt độ tiêu chuẩn từ 2-8 độ C theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất, đảm bảo hiệu quả của vắc xin và an toàn cho người sử dụng. Việc tuân thủ các quy trình tiếp nhận, bảo quản vắc xin là một trong những điều kiện tiên quyết để quá trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân diễn ra an toàn, phát huy hiệu quả.



Chùm ảnh của Khánh Linh