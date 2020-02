Tuổi trẻ Công an Vĩnh Phúc vì nhân dân phục vụ

Thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, lập nhiều chiến công, tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức phát miễn phí 6.000 khẩu trang y tế cho tiểu thương chợ Vĩnh Yên và người dân trước diễn biến phức tạp của Covid-19

Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhận đỡ đầu, hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho 2 em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ Dương Thế Hào và Dương Văn Đức, xã Như Thụy (Sông Lô) Chiến sĩ Công an phường Liên Bảo (Vĩnh Yên) giúp đỡ người già bị ngã xe giữa đường Công an huyện Yên Lạc tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh có nhiều sáng kiến phục vụ kịp thời công tác điều tra, khám phá các vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Vĩnh Yên và phường Ngô Quyền thường xuyên gặp gỡ, nhắc nhở chủ cơ sở kinh doanh vàng, bạc phòng ngừa tội phạm Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công việc Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Lạc tận tụy, gương mẫu, vì nhân dân phục vụ



Chùm ảnh Dương Hà