Phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm du lịch

Theo cảnh báo của Bộ Y tế, nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại rất cao. Để đảm bảo du lịch an toàn, nhất là trong dịp lễ 30/4-1/5, ngành du lịch Vĩnh Phúc xây dựng và thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống dịch cho khách du lịch và người dân; thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, cũng như yêu cầu du khách nâng cao ý thức... để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.



Huyện Tam Đảo phối hợp với các lực lượng chức năng thành lập 21 tổ kiểm soát trực, chốt đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn.

Khu du lịch Tam Đảo, Tây Thiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trên các panô, bảng hướng dẫn, tờ rơi, loa phát thanh… và duy trì đo thân nhiệt, nước rửa tay diệt khuẩn phục vụ du khách tham quan.

Đa số du khách đến tham quan các điểm du lịch đều có ý thức chấp hành việc đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, một số du khách, người dân chưa có ý thức thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ y tế.

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Tam Đảo thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế đối với du khách.

Công an thị trấn Tam Đảo kiểm tra việc thực hiện giãn cách tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 lượng du khách đến Khu du lịch Tam Đảo giảm mạnh do người dân lo ngại dịch Covid-19



Chùm ảnh của Nguyễn Lượng – Trà Hương