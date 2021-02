Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất đón học sinh trở lại trường học

Sau khi có quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1/3, các trường học trên địa bàn tỉnh đều tập trung vệ sinh, khử khuẩn trong và ngoài lớp học, thực hiện đầy đủ các biện pháp y tế để bảo đảm an toàn nhất cho học sinh đến trường.

Các giáo viên, nhân viên tại các trường học trên địa bàn tỉnh dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón học sinh trở lại học tập. Vệ sinh đồ chơi, đồ dùng dạy học bằng Cloramin B tại Trường mầm non Thanh Vân (Tam Dương) Bàn, ghế được sắp xếp ngăn nắp, đúng tiêu chí giãn cách tại Trường THPT Yên Lạc. Tổ chức khử khuẩn. Cán bộ y tế hướng dẫn giáo viên Trường mầm non Hồng Hà theo dõi thân nhiệt của trẻ hàng ngày. Đoàn kiểm tra ATVSTP phường kiểm tra bếp ăn bán trú để đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng cho trẻ tại Trường mầm non Ngô Quyền (Vĩnh Yên). Trường mầm non thị trấn Vĩnh Tường chuẩn bị khẩu trang để phát cho giáo viên và học sinh. Bàn đo thân nhiệt và nước sát khuẩn được chuẩn bị trước cổng trường học để đón học sinh. Bồn rửa tay được trang bị cho các em đến trường đi học. Các trường học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.



Chùm ảnh của Trà Hương, Kim Ly