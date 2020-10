Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước thềm Đại hội Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), bảo đảm an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 1/9 đến hết ngày 31/10, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân đảm bảo trật tự ATGT và tấn công trấn áp tội phạm.

Lực lượng CSGT chủ động tổ chức phân luồng trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra đại hội. Lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường. Các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Đảm bảo các phương tiện vận tải hành khách chở đúng số người quy định. Xử phạt nguội các phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố Phúc Yên. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Lập Thạch xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng. Kiểm tra hành chính phương tiện kinh doanh vận tải tại huyện Vĩnh Tường. Đội CSGT, Công an huyện Tam Đảo tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường trọng điểm



Chùm ảnh của Trường Khanh