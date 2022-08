Ngày 12/8, Trung tâm ngoại ngữ BlueSky và Đoàn Thanh niên Trường THPT Vĩnh Yên tổ chức chương trình Hội thảo “Lộ trình săn học bổng hiệu quả nhất - The Best Worlkshop for Hungting ScholaShips”.



Diễn giả của chương trình và khách mời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Tại hội thảo, các diễn giả gồm cô giáo Nguyễn Thị Trang, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Vĩnh Yên, tình nguyện viên dạy tiếng Anh cấp Trung ương tỉnh Vĩnh Phúc; cô Nguyễn Thị Hồng Minh, thạc sĩ học bổng toàn phần MEXT của Chính phủ Nhật; thầy Vũ Hải – tác giả sách luyện thi IELTS, giảng viên IELTS tại BlueSky – người đạt học bổng thạc sĩ MBA RMIT Việt Nam chia sẻ những bài học về “Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc học ngoại ngữ” và “Sứ mệnh của đoàn viên thanh niên trong thời đại mới”; cách tìm hiểu, phân loại các học bổng khác nhau, cách tìm thông tin học bổng, quy trình ứng tuyển học bổng; kinh nghiệm "săn" học bổng và quá trình rèn luyện, chuẩn bị cho việc "săn" học bổng, những điều cần lưu ý khi xin Visa du học.

Tham gia chương trình, hơn 200 em học sinh khối THPT trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và các huyện lân cận được giao lưu, tham gia các trò chơi trực tuyến trí tuệ, bổ ích và nghe những học sinh giỏi ngoại ngữ đã giành được học bổng tại Canada và Trung Quốc chia sẻ kỹ năng thi đạt điểm cao IELTS, IELTS Speaking và kinh nghiệm “săn” học bổng.

Chương trình hội thảo “Lộ trình săn học bổng hiệu quả nhất – The Best Worlkshop for Hungting scholaships” góp phần giúp các em học sinh và các bạn trẻ trên địa bàn có thêm thông tin bổ ích về các chương trình du học và những điều kiện cần thiết, kỹ năng để có được suất học bổng du học, thực hiện ước mơ của mình trong tương lai.

Nhân dịp này, Trung tâm ngoại ngữ Blue Sky đã trao học bổng trị giá 10 triệu đồng cho em Trần Thị Vân Nam, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Vĩnh Yên; trao giải Nhất 2 triệu đồng và 20 phần quà ý nghĩa cho những học sinh tham gia trò chơi tiếng Anh trực tuyến tại chương trình.

Tin, ảnh: Phương Loan