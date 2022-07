Ngóng sách giáo khoa mới

Theo kế hoạch, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, sách giáo khoa (SGK) mới khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sẽ được phát hành cho các nhà trường. Tuy nhiên, sau những lùm xùm về giá SGK mới, thời điểm này, việc phát hành sách vẫn "im lìm". Điều này không chỉ khiến các doanh nghiệp phát hành sách nóng ruột mà nhiều nhà trường, phụ huynh học sinh cũng mong ngóng SGK mới.



SGK mới được trưng bày tại Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học Vĩnh Phúc song chưa được công bố mức giá bán ngoài thị trường



Ngay từ cuối tháng 5, công tác phát hành SGK đã được Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học Vĩnh Phúc triển khai đến các nhà trường và địa phương phục vụ năm học mới 2022-2023. Đến nay, doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành kế hoạch phát hành SGK với số lượng ước hơn 2,2 triệu bản. Riêng SGK mới (khối lớp 3, lớp 7, lớp 10) chưa phát hành do chưa có sự chỉ đạo của ngành Giáo dục cũng như cung cấp số liệu chính thức về nhu cầu đăng ký tại các nhà trường, địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, không khí mua sắm SGK ở nhiều nhà sách khá trầm lắng. Nguyên nhân là do phần lớn SGK hiện hành đều được các phụ huynh đăng ký mua tại trường, trong đó, riêng SGK mới là 100%.

Một nhân viên bán hàng ở Hiệu sách Vĩnh Yên, phường Ngô Quyền cho biết: “Ngoài SGK mới (lớp 3, 7, 10), cuối tháng 5, cửa hàng đã có đầy đủ đầu SGK phục vụ năm học 2022-2023. Những năm gần đây, số lượng người đến mua giảm mạnh do nhiều phụ huynh đăng ký SGK với nhà trường. Phần lớn, học sinh, phụ huynh đến mua do quên không đăng ký hoặc chỉ mua bổ sung”.

Thời điểm này, duy nhất chỉ có Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học Vĩnh Phúc là có SGK mới và đang được đơn vị trưng bày tại cửa hàng.

Đại diện Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học Vĩnh Phúc cho biết: “Những năm trước, thời điểm này, công tác phát hành sách cơ bản hoàn thành, nhưng năm nay "vướng" SGK mới. Hiện tại, ngành Giáo dục chưa có sự chỉ đạo cũng như chưa cung cấp số liệu đăng ký SGK mới ở các trường, địa phương nên doanh nghiệp chưa có cơ sở để phát hành”.

SGK mới được Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học Vĩnh Phúc trưng bày trên những chiếc kệ gỗ, ngay cửa ra vào. Khổ SGK mới lớp 3, lớp 7 và lớp 10 được in to bản hơn, màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, giá bán lại chưa được công bố. Theo lý giải của đại diện doanh nghiệp, do SGK mới chưa đủ bộ (chỉ có những đầu sách chính), chủ yếu mang tính trưng bày nên chưa công bố được giá chuẩn.

Bà Bùi Thị Hồng Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Ngọc, thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Không chỉ phụ huynh mà ngay cả giáo viên cũng có tâm lý sốt ruột, mong muốn được tiếp cận SGK mới sớm để giáo viên yên tâm tham gia chương trình tập huấn.

Mặt khác, khi nhận SGK, nhà trường phải cử giáo viên sắp xếp, soạn từng bộ sách nên mất rất nhiều thời gian. Việc phát hành sách muộn khiến công việc của nhà trường cập rập, ảnh hưởng đến tiến độ soạn giáo án, lên thời khóa biểu, chương trình tựu trường. Năm học 2022-2023, 100% phụ huynh có nhu cầu đăng ký mua SGK mới với số lượng hơn 200 bộ”.

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có nhu cầu phát hành khoảng 1 triệu bản SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình mới. Nếu việc phát hành SGK mới được cho là chậm, muộn thì đối với các đầu SGK ở các khối khác cơ bản thuận lợi, được đánh giá sớm hơn so với những năm trước do tình hình dịch Covid-19 đã được khống chế; việc học tập ở các nhà trường đã đi vào nền nếp.

Theo nhìn nhận của đại diện Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học Vĩnh Phúc, dự kiến cuối tháng 7 việc phát hành SGK mới mới được triển khai. Như vậy, nhanh nhất phải đến đầu tháng 8, các trường mới nhận được SGK và khi đến tay phụ huynh, học sinh cũng là thời điểm cận kề năm học mới.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề ngày, lãnh đạo Phòng Trung học phổ thông, Sở GDĐT cho biết, thời điểm này, Bộ GDĐT chưa có công văn chỉ đạo về công tác phát hành SGK mới nên các địa phương phải chờ đợi. Mặt khác, về mặt chủ trương cũng có một số thay đổi nên các nhà trường phải đăng ký lại đầu SGK mới, đặc biệt là khối THPT, từ đó có sự chậm muộn nhất định”.

Được biết, cuối tháng 6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cơ bản hoàn thành việc in, nhập kho SGK theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ năm học mới.

Đơn vị đã công bố đường dây nóng phục vụ phát hành SGK trước năm học mới. Theo đó, trong các tháng phát hành SGK phục vụ khai giảng năm học mới, các cửa hàng bán lẻ của hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, mở cửa bán hàng tất cả các ngày trong tuần, niêm yết đầy đủ bảng giá, tổ chức các chương trình khuyến mại phong phú.

Từ nay đến ngày 15/9, từ 8h- 22h hằng ngày, phụ huynh học sinh có thể liên hệ theo số máy đường dây nóng 0344181018 để được hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc và nhu cầu mua SGK.

Trước đó, nhằm chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10, các đơn vị đã triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên ở các địa phương sử dụng SGK mới. Kết thúc đợt bồi dưỡng, theo cầu của ngành Giáo dục, từng giáo viên phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá ôn tập nhằm phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy trong các nhà trường.

Bài ảnh: Hà Trần