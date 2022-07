Kết thúc môn thi cuối cùng: Không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi

Chiều 8/7, hơn 10.100 thí sinh của tỉnh đã kết thúc thi môn Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo số liệu tổng hợp của Sở GDĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Vĩnh Phúc có 10.472 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ. Kết thúc môn thi cuối cùng, có 10.115 thí sinh dự thi; có 344 thí sinh được miễn thi, 1 thí sinh được đặc cách do thuộc diện F0, 2 thí sinh được đặc cách do ốm, 10 thí sinh vắng thi.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi, tại môn thi thứ 3, không có trường hợp giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi; việc kiểm tra niêm phong thùng đựng đề thi được thực hiện trong phòng thi theo đúng quy định; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc; các thí sinh, cán bộ tham gia kỳ thi được đảm bảo an toàn.

Dự kiến, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi vào ngày 24/7; công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất vào ngày 26/7.

Minh Hường