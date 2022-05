Đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện thời tiết bất thường

Sở GDĐT vừa ban hành Văn bản 874 về việc đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 22-24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Trước điều kiện khắc nghiệp của thời tiết, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị giáo dục cần đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục như rà soát cơ sở vật chất nhà trường, cắt tỉa cây xanh, tu sửa tường rào, hố công trình, rà soát toàn bộ hệ thống điện của nhà trường, đặc biệt lưu ý kiểm tra điều kiện an toàn của hệ thống điện, quạt trần, cổng, tường rào…

Linh hoạt trong việc tổ chức dạy học trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, gây ngập úng tại các cơ sở giáo dục; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh trên đường đến trường và đi học về, nhất là các tuyến đường thường xuyên bị ngập nước; phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc cho học sinh nghỉ học nếu quãng đường học sinh đến trường không đảm bảo an toàn.

Trong những ngày mưa lớn, giáo viên chủ nhiệm cần thông tin kịp thời, đầy đủ cho phụ huynh học sinh qua nhóm Zalo, tin nhắn… những thông tin cơ bản của lớp như lịch học, hình thức học tập; trong trường hợp học trực tiếp cần thông tin số học sinh đã đến lớp, số học sinh vắng, giờ học sinh tan trường… để phụ huynh phối hợp quản lý đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Minh Hường