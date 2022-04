Lập Thạch thực hiện hiệu quả chương trình “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là chương trình được ngành GDĐT huyện Lập Thạch triển khai từ năm 2016. Nhờ thực hiện hiệu quả chương trình, các trường mầm non trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi tích cực, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, tạo động lực để bậc mầm non tiếp tục phát triển.



Hoạt động vui chơi ngoài trời của trẻ tại Trường mầm non Bàn Giản, huyện Lập Thạch

Trường mầm non Bàn Giản, xã Bàn Giản là một trong những điểm sáng thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Hiệu trưởng Trường mầm non Bàn Giản Nguyễn Thị Phượng Yến chia sẻ: “Việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Để thực hiện hiệu quả nội dung này, nhà trường chỉ đạo giáo viên các lớp tập trung triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp, khả năng của trẻ; chú trọng giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện chương trình, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa đã góp phần thay đổi diện mạo nhà trường với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, tạo điều kiện để trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường giáo dục an toàn, thân thiện”.

Các lớp học được thiết kế không gian đảm bảo ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên phụ trách mỗi lớp sắp xếp đồ dùng, đồ chơi khoa học, có ký hiệu cụ thể giúp trẻ dễ lấy, dễ cất, dễ sử dụng. Ngoài ra, các cô giáo còn sáng tạo làm thêm nhiều đồ dùng, vật dụng phục vụ công tác giảng dạy, chăm sóc trẻ với những nguyên liệu phong phú, đa dạng theo nội dung các hoạt động dạy học.

Đối với khu vực bên ngoài lớp học, trường có thiết bị đồ chơi ngoài trời đủ về số lượng, sắp xếp gọn gàng, thuận tiện cho trẻ hoạt động. Sân chơi rộng rãi, sạch sẽ, không trơn trượt. Các khu vực vui chơi ngoài trời được bố trí ở vị trí phù hợp, có đủ đồ dùng, dụng cụ để trẻ hoạt động, trải nghiệm.

Cùng với đó, hệ thống cây xanh, bồn hoa, cây cảnh được thiết kế đẹp, bắt mắt; vườn rau phong phú giúp trẻ quan sát, tìm hiểu, trải nghiệm thông qua các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại.

Từ những kết quả đó, tỷ lệ huy động trẻ đến trường luôn đạt mức cao, với 99% bé chuyên cần, 100% bé ngoan. Trong năm học 2020-2021, nhà trường đã tham dự hội thi “Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” các cấp và đạt giải Nhì cấp tỉnh, giải Nhất cấp huyện. Đồng thời trong năm 2021, nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Lập Thạch Lăng Ngọc Quân cho biết: “Toàn huyện có 21 trường mầm non. Xác định tầm quan trọng của chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", Phòng GDĐT đã xây dựng kế hoạch trong từng giai đoạn và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ từng năm học cụ thể, đồng bộ, linh hoạt đến với 100% trường mầm non trên địa bàn.

Sau nhiều năm triển khai, các nội dung đổi mới đã được thực hiện đồng loạt và tạo nên nhiều thay đổi đối với người dạy và người học. Cụ thể nếu như trước đây, cô giáo là trung tâm của lớp học, thì nay giáo viên đã biết đặt trẻ vào vị trí trung tâm của quá trình dạy học. Mọi hoạt động đều hướng đến trẻ và vì trẻ, lúc này cô giáo chỉ đóng vai trò đồng hành và hướng dẫn, thay vì can thiệp và áp đặt như trước đây.

Bên cạnh đó, để có môi trường khang trang, các nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa, vận động phụ huynh đóng góp cùng ngân sách nhà nước mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi trong nhà - ngoài trời cho trẻ, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Đến nay, toàn huyện có 100 % trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó 57% trường đạt chuẩn mức độ 1, 43% trường đạt chuẩn mức độ 2; số phòng học kiên cố chiếm 93%, các nhóm lớp từ 2-5 tuổi trên địa bàn huyện đều có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi sinh hoạt trong lớp và 5/5 loại đồ chơi ngoài trời. Tổng nguồn vốn huyện đã huy động đạt khoảng 4 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

Diện mạo các trường mầm non được thay đổi, cơ sở vật chất được đầu tư, cải thiện, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ được nâng lên. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường tăng 5% so với giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm qua các năm.

Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Lăng Ngọc Quân cho biết thêm: “Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" được xác định mang tính lâu dài, vì vậy, thời gian tới, Phòng GDĐT huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện tạo điều kiện quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ đảm bảo tỷ lệ giáo viên trên lớp đáp ứng nhu cầu đưa trẻ đến trường của người dân.

Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", giai đoạn 2020-2025 nhằm nâng cao hơn nữa công tác nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn huyện Lập Thạch”.

