30 trường học thí điểm xây dựng “Trường học xanh, an toàn với Covid-19”

Sở GDĐT mới ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Trường học xanh, an toàn với Covid-19”. Theo đó, Phòng GDĐT các huyện, thành phố sẽ lựa chọn 3 trường học ở 3 bậc mầm non, tiểu học, THCS để xây dựng mô hình điểm “Trường học xanh, an toàn với Covid-19”.



Là 1 trong 30 trường xây dựng mô hình điểm “Trường học xanh, an toàn với Covid-19”, 100% học sinh, cán bộ, giáo viên Trường THCS Lập Thạch đeo khẩu trang khi ở trường





Riêng bậc THPT, Sở GDĐT lựa chọn 3 trường xây dựng mô hình điểm là THPT Nguyễn Viết Xuân, huyện Vĩnh Tường; THPT Ngô Gia Tự, huyện Lập Thạch; THPT Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên.

Có 5 tiêu chí lớn gồm 20 tiêu chí nhỏ để làm căn cứ đánh giá “Trường học xanh, an toàn với Covid-19”. Trong đó, tiêu chí công tác phối hợp; tiêu chí công tác chỉ đạo, tuyên truyền gồm 7 tiêu chí nhỏ; tiêu chí về cơ sở vật chất, vệ sinh trường học gồm 4 tiêu chí nhỏ; tiêu chí về thực hiện quy định 5K gồm 6 tiêu chí nhỏ; tiêu chí về tiêm phòng gồm 2 tiêu chí nhỏ.

Các trường được đánh giá thực hiện tốt, đảm bảo an toàn phải đạt từ 18 tiêu chí nhỏ trở lên, trong đó, các tiêu chí về thực hiện quy định 5K đều đạt. Các trường được đánh giá thực hiện khá, an toàn phải đạt từ 12 tiêu chí trở lên, trong đó, các tiêu chí về thực hiện quy định 5K đều phải đạt.

Thực hiện xây dựng thí điểm mô hình “Trường học xanh, an toàn với Covid-19” nhằm tiếp tục duy trì, tăng cường các giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 và chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào trường học; đồng thời, thể hiện sự ứng phó linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19 của các nhà trường.

Từ đó, đảm bảo mỗi cơ sở giáo dục là nơi an toàn về dịch (vùng xanh), góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục.

Tin, ảnh: Minh Hường