Chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục ở xã miền núi

Những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã Yên Dương, huyện Tam Đảo luôn được Đảng bộ, chính quyền, các nhà trường và nhân dân quan tâm chăm lo, đầu tư. Nhờ đó, chất lượng giáo dục, đào tạo trong các nhà trường được nâng lên rõ rệt, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.



Trường mầm non Yên Dương chú trọng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ.





Hiện nay, cả 3 trường học trên địa bàn xã Yên Dương đều đạt chuẩn quốc gia. Xác định sự nghiệp giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu, Đảng ủy xã Yên Dương đã xây dựng nghị quyết chuyên về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo sát với tình hình thực tiễn ở địa phương; tập trung mọi nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất, nhất là hệ thống phòng học cho các bậc học trong lộ trình đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, theo đúng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Cùng với quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, công tác xã hội hóa giáo dục được chính quyền, người dân địa phương quan tâm thực hiện. 5 năm qua, tổng số tiền huy động từ xã hội hóa cho các cấp học được gần 800 triệu đồng.

Xã chỉ đạo các trường học nâng cao chất lượng dạy, học; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; coi trọng giáo dục toàn diện, gắn với trang bị kiến thức, rèn luyện đạo đức, giáo dục lịch sử, truyền thống cho học sinh; chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và đoàn thể trong các trường học vững mạnh, toàn diện, quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên, nòng cốt thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường.

Chỉ đạo các trường học đẩy mạnh cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo, tạo cơ chế quản lý gọn nhẹ, hiệu quả; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông nhằm nâng cao hoạt động quản lý giáo dục trong các cấp học; thực hiện tốt việc công khai chất lượng, nguồn lực, kết quả thanh tra, kiểm tra, đánh giá và phát huy hoạt động giám sát xã hội đối với chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Nhằm đáp ứng mục tiêu đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục, hiện nay, các trường học tập trung "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Ở bậc mầm non chú trọng làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ; tổ chức khám sức khỏe theo định kỳ, đảm bảo 100% trẻ được theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng; triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non với 100% các cháu thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT chỉ đạo, đa số giáo viên có nhiều sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong các hoạt động quản lý, giáo dục và chăm sóc trẻ.

Bậc tiểu học thực hiện đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT.

Ở bậc THCS, tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng bồi dường học sinh tham dự các kỳ thi của ngành GD&ĐT. Cô giáo Tạ Thị Ngọc Mỹ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Yên Dương cho biết: "Ngoài chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, hiện nay, BGH tập trung chỉ đạo dồn mọi nguồn lực để bồi dưỡng học sinh thi vào THPT thông qua việc phân loại 3 nhóm học sinh lớp 9 để có phương pháp giảng dạy phù hợp, nhằm đạt chất lượng thi THPT với kết quả cao nhất".

Với sự chỉ đạo, quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của các nhà trường, sự ủng hộ của nhân dân, nhìn chung hệ thống trường, lớp trên địa bàn xã Yên Dương cơ bản ổn định, cơ sở vật chất ở các nhà trường được đầu tư nâng cấp, 100% kiên cố hóa; chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, có chiều hướng phát triển. Chất lượng mũi nhọn được nâng lên. 100% trẻ em 5 tuổi đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ duy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi giảm đáng kể.

Hơn 99% học sinh tiểu học được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành, giảm tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành xuống dưới 1%; duy trì bền vững tỷ lệ học sinh đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS theo từng năm. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở bậc THCS đạt từ 49 -50%; tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm khá, tốt đạt 98%.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Dương Nguyễn Văn Tuấn cho biết, xác định giáo dục và đào tạo có vị trí, vai trò quan trọng, là sự nghiệp của toàn dân, đồng thời là một trong những giải pháp để đẩy mạnh phát triển KT-XH ở địa phương, thời gian tới, xã yêu cầu các nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống trường, lớp; phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ quản lý và giáo viên trong các nhà trường đạt trình độ trên chuẩn và xây dựng Trường mầm non Yên Dương đạt chuẩn mức độ 2.

Về phía Đảng ủy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của mặt trận, các tổ chức chính trị đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh.

Bài, ảnh: Thanh Tuyền