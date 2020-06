Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

Sở GD&ĐT mới ban hành Văn bản số 666 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. Sở yêu cầu các nhà trường thực hiện rà soát các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho giáo viên và học sinh như hệ thống dây điện, tường, mái, nền nhà, sân trường, phòng kho, quạt điện… khắc phục và sửa chữa kịp thời không để xảy ra mất an toàn cho giáo viên và học sinh.



Các trường học chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Xử lý ngay những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt, với những cây lâu năm cần lưu ý việc cắt tỉa cành, nhánh cây, cắt bỏ những nhánh mục, hư hỏng, tránh tình trạng cây gãy đổ. Trường hợp nếu phát hiện cây có nguy cơ gãy, đổ nhưng chưa kịp xử lý, nhà trường phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

Yêu cầu các nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh phòng, chống đuối nước tại các buổi tập trung đầu tuần, sinh hoạt lớp và trước khi tan lớp ra về… Trước khi nghỉ hè, mỗi trường học tổ chức ít nhất 1 buổi hoạt động ngoại khóa hướng dẫn về phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Đưa chương trình dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước và cứu đuối vào hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Động viên phụ huynh tạo điều kiện để học sinh tham gia các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước trong thời gian các em nghỉ hè.

Thúy Nga