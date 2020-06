Nhiều sinh viên đại học có bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI

Thông tin từ trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH QGHN, về nghiên cứu khoa học của sinh viên, toàn trường có 353 báo cáo khoa học, 06 bài báo quốc tế (trong đó 05 bài trên tạp chí thuộc danh mục ISI).

Năm 2020, dù gặp phải những khó khăn vì giãn cách và cách ly xã hội do dịch Covid-19, song với niềm say mê nghiên cứu khoa học và nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội, hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2020 đã có gần 500 sinh viên tham gia với 353 báo cáo khoa học, tăng 09 báo cáo so với năm 2019.

Sinh viên Trần Hiếu Nghĩa, K62 CLC Công nghệ Kỹ thuật Hoá học (bìa phải) với đề tài: “Nghiên cứu trùng hợp ghép polyguanidine biến tính bề mặt màng lọc polyamide và đánh giá đặc tính của màng” đang trao đổi với các thầy trong Hội đồng chấm báo cáo.

Các kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên được công bố trong 06 bài báo quốc tế (trong đó 05 bài trên tạp chí thuộc danh mục ISI), 07 bài báo trong nước, 01 báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế và 14 sản phẩm có tiềm năng ứng dụng.

17 đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất của sinh viên các Khoa được lựa chọn để trình bày báo cáo poster trước Hội đồng chấm báo cáo cấp Trường.

Các sinh viên có bài báo quốc tế gồm: Nguyễn Văn Thế (K61 CNKHTN Toán học), Trịnh Thị Phương (K61 Vật lý), Trương Thị Thùy Trang, Vũ Thị Ngần (K62 Tiên tiến Hóa học K62 Hóa dược), Đỗ Hà Nam (K62 Hóa dược), Nguyễn Thị Thùy Linh (K62 Hóa dược) và Vũ Ngọc Anh (K62 CNKHTN Sinh học).

Sinh viên Nguyễn Văn Thế (K61 CNKHTN Toán học) tự tin thuyết trình với Hội đồng đề tài “Hiện tượng nở trên vành ma trận hữu hạn” – Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, nhóm Q1.



Tại phiên chấm báo cáo, PGS.TS Vũ Hoàng Linh Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học tự nhiên chia sẻ: "Một tín hiệu đáng mừng đó là trong những năm qua, tại Trường ĐHKHTN, nhiều bạn sinh viên đã có công bố quốc tế hoặc tiền ấn phẩm khi tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên.

Và cũng xuất phát từ chính những nghiên cứu khoa học sinh viên này, nhiều bạn sau này đã phát triển thành đề tài khoá luận tốt nghiệp, từ đó có những sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận”.

Khẳng định tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, đặc biệt đối với một trường đại học khoa học có trọng tâm nghiên cứu, Hiệu trưởng Vũ Hoàng Linh mong muốn, truyền thống và phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên của Nhà trường tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh không chỉ về số lượng mà còn chú trọng về chất lượng.

Từ đó có được sức ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo của Nhà trường cũng như ảnh hưởng sau này tới đội ngũ kế cận không chỉ cho Nhà trường mà còn trong các lĩnh vực khoa học công nghệ của Việt Nam.

Sinh viên Mai Thị Hương, K61 Quản lý đất đa (bìa trái) đang thuyết trình báo cáo với chủ đề “Thị trường bất động sản cho thuê (phân khúc cửa hàng, kiot) tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội”.



Tại buổi báo cáo poster năm nay, nhiều nghiên cứu khoa học sinh viên được tiến hành và báo cáo bằng tiếng Anh. Điều này càng khẳng định thái độ nghiên cứu nghiêm túc, sự tự tin và năng lực thuyết trình của sinh viên ngày càng được nâng cao.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố và trao giải tại Lễ tổng kết và trao giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2020” vào chiều ngày 05/06/2020.