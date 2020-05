Sáng nay, hàng triệu học sinh trở lại trường học

Sáng nay, học sinh các khối từ lớp 6 đến lớp 12 tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước trở lại trường học tập. Thông thường hàng năm, đây là thời điểm các em chuẩn bị kết thúc năm học và chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường để nghỉ hè thì giờ đây các em học sinh lại đến trường sau ba tháng nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Mặc dù chưa thể quay về với nhịp độ học tập, sinh hoạt bình thường do vẫn phải tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhưng các em học sinh tỏ ra phấn khởi, vui vẻ khi có thể đi học trở lại, gặp gỡ bạn bè, thầy cô.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, hôm nay học sinh các khối lớp THCS, THPT bắt đầu đi học trở lại. Sang tuần sau, từ ngày 11-5, học sinh nhỏ tuổi hơn là trẻ mầm non, học sinh tiểu học cũng sẽ trở lại trường để học tập.

Tiết học đầu tiên vào buổi sáng tại Trường THPT Phan Đình Phùng bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút. Tuy nhiên, nhà trường yêu cầu học sinh đến trước khoảng 30 phút để được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh tại trường, lớp.

Có mặt sớm tại cổng trường, Thái Duy, học sinh lớp 12 cho biết: Đây là năm học phổ thông cuối cùng trong đời học sinh của em, nó trở nên đáng nhớ hơn là vì vào thời điểm này đáng lẽ chúng em sẽ chia tay nhau rời khỏi mái trường, thì giờ đây, sau một thời gian nghỉ dài, chúng em mới trở lại trường để học tiếp. Hoàn cảnh hơi kỳ lạ, nhưng em thấy háo hức khi gặp lại bạn bè. “Những thứ em nhìn thấy ở đây như các bảng chỉ dẫn, lối đi kẻ vạch sơn, sự hướng dẫn và chào đón từ thầy cô mang lại cho em cảm giác yên tâm, bớt nỗi lo lắng về dịch bệnh”.

Ngọc Linh, một nữ sinh cũng chia sẻ cảm giác phấn khởi trong ngày trở lại trường học. “Mặc dù lớp em đang bị chia đôi để bảo đảm khoảng giãn cách, nhưng được gặp lại bạn bè là vui lắm rồi ạ”.

Tuy nhiên, bên cạnh cảm giác vui, háo hức, Thái Duy cho biết, em có đôi chút áp lực vì được cô giáo chủ nhiệm cho biết là lịch kiểm tra các môn học sẽ liên tiếp, dày đặc trong thời gian tới đây.

Còn Ngọc Linh nói rằng: “Em thấy mình tự thấy ý thức hơn về bảo vệ sức khoẻ bản thân. Giờ đây, đến trường em sẽ thay đổi một số thói quen như không ăn sáng ở hàng quán, đi học sớm hơn, không nán lại trường sau giờ học…

Qua ghi nhận cho thấy, công tác chuẩn bị để đón học sinh quay trở lại trường được các nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện nghiêm túc, khoa học trên cơ sở tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và của TP.

Tại Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) đường vào bắt đầu từ cổng trường đến các toà nhà lớp học được phân luồng bằng vạch kẻ sơn trắng, tạo nên các lối đi bảo đảm khoảng giãn cách khi học sinh di chuyển trong khu vực trường học.

Nhà trường đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo và khoa học, tính toán trong từng khâu nhỏ để vừa có thể bảo đảm an toàn sức khoẻ cho học sinh vừa bảo đảm kế hoạch học tập.

Bên cạnh việc trang bị đầy đủ thiết bị kiểm tra thân nhiệt, nước rửa tay, nước sát khuẩn tại từng lớp học… các thầy cô trong trường còn chế tạo những bình sát khuẩn tự động đặt trong trường. Các lớp học được trang bị hộp khẩu trang dự phòng cho trường hợp học sinh quên khẩu trang, bị hỏng, bị bẩn… thì sẽ được cung cấp để thay thế. Học sinh cũng dễ dàng nhìn thấy các nội dung hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 trên các bảng hướng dẫn được đặt ở nhiều khu vực trong trường.

Hiện tại, để bảo đảm giãn cách trong tổ chức học tập, tại nhiều trường học của Hà Nội, mỗi lớp học được chia thành hai lớp nhỏ, và chỉ học tại trường ba buổi/tuần. Các lớp học được chia ca sáng và chiều, ưu tiên cho các khối lớp 9 và 12 cuối cấp học vào buổi sáng. Các em sẽ học chính khoá theo cả ba hình thức: Học trên lớp, học online, kết hợp học trên truyền hình.

Để chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đến trường an toàn, Bộ GD-ĐT trước đó đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Các nhà trường phải đạt được những tiêu chí bắt buộc thì mới được tổ chức cho học sinh đi học trở lại như:100% học sinh thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt hàng ngày trước khi đến trường; học sinh phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở trường; bảo đảm giãn cách trong và ngoài lớp học; giáo viên phải được tập huấn về kỹ năng xử lý khi có học sinh bị sốt, ho, khó thở; có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định…

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã thành lập sáu đoàn kiểm tra công tác tổ chức triển khai phòng, chống dịch Covid-19 và công tác quản lý dạy và học khi học sinh trên địa bàn thành phố đi học trở lại do các Phó Giám đốc, cán bộ của Sở làm trưởng đoàn, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ hôm nay và các ngày trong tuần.

Hầu hết các địa phương trên cả nước đã quyết định cho học sinh trở lại trường vào thời điểm hiện tại. Đa phần cácđịa phương lựa chọn phương án là để học sinh các cấp học lớn (THCS, THPT) đi học trước, sau đó từ một đến hai tuần, căn cứ theo tình hình của từng địa phương sẽ tiếp tục cho học sinh các lớp nhỏ hơn (mầm non, tiểu học) đi học trở lại.

* Ngày 4-5, gần 300 nghìn trẻ nhỏ và học sinh thuộc 579 trường mầm non và tiểu học ở tỉnh Hải Dương bắt đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để đón học sinh đến trường, tranh thủ những ngày nghỉ lễ, giáo viên các nhà trường đã chủ động làm vệ sinh trường lớp, tẩy trùng, khử khuẩn khuôn viên, đồng thời chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khô, chậu rửa tay cùng xà phòng. Các phòng y tế trong nhà trường được trang bị đủ vật tư, có phòng cách ly tạm thời để xử lý những trường hợp học sinh, trẻ mầm non có biểu hiện cảm cúm, ho, sốt.

Tại TP Hải Dương, tất cả các trường mầm non và tiểu học đều chủ động làm tốt công tác phòng dịch, tổ chức vệ sinh trường lớp, bảo đảm cơ sở vật chất; hướng dẫn trẻ em và học sinh giữ khoảng cách an toàn, bồi dưỡng kỹ năng phòng, chống dịch cho các giáo viên để mọi người xử lý tốt các tình huống phát sinh. Trong ngày học đầu tiên, toàn bộ học sinh sẽ được giáo viên hướng dẫn quy trình bảo đảm vệ sinh phòng, chống dịch với mục tiêu bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và trẻ mầm non là trên hết.

(Theo nhandan.com.vn)