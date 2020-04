Tăng cường quản lý, bảo mật trong dạy học trực tuyến

Trước cảnh báo của các chuyên gia về phần mềm dạy học trực tuyến bị lỗi bảo mật, các nhà trường đã tăng cường công tác quản lý, bảo mật các ứng dụng dạy học trực tuyến và quá trình tổ chức dạy học của giáo viên; đồng thời, tích cực phối hợp với các bậc phụ huynh giám sát, theo dõi việc học trực tuyến của con em mình nhằm nâng cao hiệu quả học tập trong thời gian nghỉ học tạm thời phòng, chống dịch Covid-19.



Giáo viên Trường THPT DTNT tỉnh quản lý người học qua màn hình dạy học trực tuyến.





Hiện nay, ứng dụng dạy - học trực tuyến trên phần mềm Zoom đang được các trường học sử dụng phổ biến. Mặc dù vậy, các chuyên gia công nghệ cũng cảnh báo phần mềm này có nguy cơ để lọt, lộ thông tin cá nhân cũng như các thông tin bảo mật khác.

Công ty quản lý phần mềm Zoom cũng đang nỗ lực cải tiến và tăng cường các biện pháp bảo mật cho sản phẩm của mình, tuy nhiên, các nhà trường vẫn cần tăng cường quản lý, bảo mật đối với hình thức dạy học trực tuyến.

Mặc dù số lượng học sinh đông với hơn 1.300 em, nhưng Trường tiểu học Đống Đa (Vĩnh Yên) luôn đi đầu về tổ chức dạy học trực tuyến. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Việc thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, bảo mật góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả của hình thức dạy học trực tuyến. Từ tháng 3/2020, Ban Giám hiệu (BGH) đã mời chuyên gia về CNTT và dạy học trực tuyến về tập huấn cho cán bộ, giáo viên.

Sau đó, nhà trường chỉ đạo giáo viên cung cấp tài khoản đến học sinh và hướng dẫn các em truy cập ứng dụng học tập; đồng thời, thường xuyên nhắc nhở các em lưu ý thao tác, đảm bảo an toàn an ninh mạng, không chia sẻ hay đăng tải những nội dung thông tin độc hại lên ứng dụng.

BGH được giáo viên cung cấp ID để quản lý và dự giờ thăm lớp, từ đó nắm tình hình, hiệu quả dạy học trực tuyến. Để đảm bảo sự ổn định của đường truyền, nhà trường đầu tư kinh phí nâng cấp phần mềm Zoom; đồng thời, theo dõi chặt chẽ việc giáo viên ra bài tập cho học sinh, yêu cầu bài tập phải thống nhất trong từng môn học và phù hợp với từng đối tượng học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để giám sát, hỗ trợ việc học trập của học sinh tại nhà.

Để triển khai dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom tới toàn thể giáo viên, BGH Trường THPT DTNT tỉnh đã xây dựng, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, khoa học và cho phép giáo viên được đăng ký thời gian dạy cho phù hợp thời gian của mình cũng như nhu cầu học của học sinh.

Đặc biệt, ID các môn học được đặt cố định để thuận tiện cho việc đăng nhập vào lớp học của học sinh; công khai trên bảng trực tuyến để BGH có thể truy cập dự giờ với bất cứ thầy, cô giáo, lớp học nào. Việc làm này cũng thuận lợi cho các giáo viên chủ nhiệm trong việc nắm tình hình lớp, quản lý sĩ số học sinh một cách hiệu quả.

Bên cạnh phần mềm Zoom, nhà trường chỉ đạo giáo viên thông qua mạng xã hội zalo, facebook tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Một số giáo viên khác đã chủ động soạn bài giảng PowerPoint trên máy tính, làm video về bài học để học sinh dễ học tập và có thể học lại nhiều lần. Các bài giảng PowerPoint, video đều được tổ chuyên môn và BGH nhà trường duyệt…

Đối với giáo viên phải xác định rõ, tổ chức dạy học online là yêu cầu bắt buộc trong thời điểm hiện tại, do đó, giáo viên cần tích cực tham gia tập huấn, tăng cường đọc tài liệu, tham khảo ý kiến của đồng nghiệp để hiểu rõ và sử dụng tốt phần mềm, thiết bị dạy học.

Thầy Tống Thanh Kiều, giáo viên Tin học, phụ trách CNTT của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chia sẻ kinh nghiệm: “Khi dạy học trực tuyến, giáo viên cần lưu ý các cài đặt, lựa chọn như tắt tùy chọn “Join before host”, giáo viên vào lớp trước học sinh, sau đó, cho phép từng học sinh vào lớp khi đã xác nhận đúng học sinh của mình; tắt tùy chọn “Embed password in meeting link for one-click join” để tránh việc người không liên quan có được liên kết sẽ vào lớp học phá mà không cần mật khẩu; tắt tùy chọn “Co-host” để học sinh không thể đồng sở hữu việc tổ chức lớp học; chọn chế độ Host Only, không chọn chế độ All Participants để học sinh không chia sẻ màn hình của giáo viên tới người học khác…”.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Khương Duy cho biết: "Hiện tại, các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo mật, an toàn an ninh mạng đối với hình thức dạy - học trực tuyến; giáo viên cũng chủ động nghiên cứu học hỏi về CNTT, nắm rõ các chức năng, tùy chọn của ứng dụng dạy học trực tuyến để kiểm soát và đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi học.

Việc đảm bảo an toàn an ninh mạng góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh vẫn phải nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh".

