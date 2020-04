Nỗi niềm học trực tuyến

Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, ngành Giáo dục tạm thời cho học sinh nghỉ ở nhà và triển khai hình thức học qua truyền hình, học trực tuyến (online) qua mạng internet. Trên địa bàn tỉnh ta, hình thức này tuy mới triển khai, nhưng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đặc biệt là với những đối tượng liên quan trực tiếp như giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh. Vậy, thực chất việc học qua truyền hình và học online là thế nào, có những thuận lợi, khó khăn gì?, phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã có những tìm hiểu xung quanh vấn đề này.

Học sinh đang học trực tuyến tại một gia đình ở phường Khai Quang (Vĩnh Yên)

Hữu ích nhưng còn nhiều khó khăn

Học qua truyền hình là việc học sinh mở các chương trình truyền hình đã được chỉ định theo từng khung giờ để theo dõi các bài giảng và làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên. Hình thức này có thuận lợi là đường truyền ổn định, dễ thực hiện do tuyệt đại đa số các gia đình đều có tivi. Tuy nhiên, việc học này chỉ tương tác 1 chiều (học sinh không thể phản hồi trực tiếp) nên chất lượng, hiệu quả khó được kiểm soát.

Học trực tuyến là việc học sinh, giáo viên cùng trao đổi việc giảng dạy và học tập qua mạng internet, hiện tại, hầu hết thông qua phần mềm Zoom. Hình thức này có thuận lợi là tương tác nhiều chiều, giáo viên có thể kiểm soát được học sinh cũng như chất lượng học tập. Một số bất cập của hình thức này là đòi hỏi phải có đường truyền internet, có thiết bị công nghệ cao như máy tính bảng hoặc laptop, có người hướng dẫn sử dụng nếu học sinh còn nhỏ và đặc biệt là rất dễ bị đối tượng xấu xâm nhập, gây ra các hành vi độc hại làm ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh…

Ngay khi bắt đầu triển khai các hình thức học tập này, ngành Giáo dục Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các phòng giáo dục và các trường học trên địa bàn kiểm tra chặt chẽ việc gửi lịch học qua truyền hình của nhà trường tới 100% phụ huynh học sinh, học sinh các khối lớp.

Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm phối hợp với phụ huynh quản lý học sinh học trên truyền hình theo lịch. Các trường học có giải pháp linh hoạt để nắm bắt việc học của học sinh trên truyền hình và giảng dạy trực tuyến của giáo viên; nắm bắt sự phản hồi của học sinh và phụ huynh học sinh, của giáo viên để điều chỉnh kế hoạch, nội dung chương trình hợp lý, hiệu quả.

Đối với những học sinh vì lý do khách quan không tham gia học trên truyền hình và học trực tuyến, nhà trường có giải pháp phù hợp để học sinh không bị gián đoạn việc học tập và bổ sung kiến thức cho học sinh sau khi quay trở lại trường.

Kết quả thống kê sơ bộ cho thấy, 100% giáo viên dạy các khối lớp theo học cùng học sinh trong các buổi học trên truyền hình. Tỷ lệ học sinh học qua truyền hình trung bình của thành phố Vĩnh Yên đạt 83%. Học sinh tham gia học online trung bình đạt 84,3%.

Theo đánh giá của ngành Giáo dục, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc dạy trên truyền hình và dạy online là lựa chọn tối ưu giúp học sinh không gián đoạn việc học, ôn tập, bổ trợ kiến thức, phát huy khả năng tự học của học trò, giúp cha mẹ học sinh quản lý tốt con em mình tại nhà.

Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT các huyện, thành phố thường xuyên có các văn bản, hướng dẫn triển khai việc dạy và học trên truyền hình, học trực tuyến tới các nhà trường kịp thời, hạn chế tối đa việc gián đoạn học tập trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch.

Các nhà trường triển khai đầy đủ các văn bản tới giáo viên, gửi tin nhắn tới phụ huynh để thông báo lịch dạy, lịch học hàng tuần, có các biện pháp phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc giúp con học tập trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh. Cung cấp lịch phát sóng trên kênh truyền hình HTV1, HTV2 đến 100% cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, cung cấp địa chỉ tải các bài giảng truyền hình đã phát sóng.

Yêu cầu 100% giáo viên bộ môn và học sinh truy cập địa chỉ Study.hanoi.edu.vn để xem lại, tải các bài giảng truyền hình đã phát sóng và hướng dẫn học sinh học lại các bài đã phát sóng. Nhắn tin đến 100% học sinh và phụ huynh học sinh để yêu cầu các em tham gia học đầy đủ các giờ học trên truyền hình.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, việc học qua truyền hình và học trực tuyến gặp nhiều khó khăn. Cụ thể như một số giáo viên chưa quen với cách dạy online, chưa sử dụng thành thạo phần mềm về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy trực tuyến, nên còn lúng túng khi sử dụng các tính năng của máy tính và khó khăn trong việc thiết kế bài giảng cho phù hợp với việc dạy trực tuyến; chất lượng mạng internet chưa cao, đường truyền kém nên cả giáo viên và học sinh thường xuyên bị thoát ra (out) khỏi hệ thống học trực tuyến, làm gián đoạn tiết dạy, nên giáo viên không chủ động được thời gian tiết dạy.

Giáo viên dạy trên truyền hình có những bài dạy nhanh, chưa phù hợp với từng đối tượng học sinh khác nhau, thời gian ngắn, không có sự tương tác giữa học sinh và giáo viên. Một số học sinh chưa quen với việc thay đổi cách học nên chưa biết cách tổng hợp, ghi chép kiến thức bài học hiệu quả, dẫn tới việc ôn bài gặp khó khăn.

Học qua phần mềm Zoom, đường truyền không đảm bảo, bị giật, mất hình, bị out nhiều lần trong quá trình dạy học, nhất là dạy và học trong ngày. Sĩ số đầu buổi học so với cuối buổi học không đảm bảo, lỗi do đường truyền nên có những học sinh không vào lại được để học.

Một số gia đình học sinh không có điều kiện để mua máy tính và kết nối mạng internet nên chưa tham gia học online hoặc có máy tính nhưng giờ học trùng lịch, nên anh chị em trong nhà không đủ máy để học. Trong môi trường học trực tuyến, không có phụ huynh giám sát, nhắc nhở, nên nhiều học sinh chưa tập trung.

Một số phụ huynh không dám giao máy tính, điện thoại cho con ở nhà tự học hoặc chưa quan tâm đến việc học tập của con, chưa có tinh thần hợp tác với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường…

Nỗ lực khắc phục hạn chế

Để khắc phục những hạn chế trên, ngành Giáo dục Vĩnh Phúc yêu cầu đội ngũ giáo viên thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp để chuẩn bị được những giờ dạy đạt hiệu quả; cần đưa ra nội quy học trực tuyến ngay từ những buổi đầu như tích cực học tập, luôn tương tác với thầy cô, tắt mic, không làm việc riêng, không vẽ lên màn hình; luôn theo dõi sĩ số mỗi buổi học để đôn đốc, nhắc nhở phụ huynh nhắc các em vào học đúng lịch, đúng giờ; động viên phụ huynh học sinh quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con tham gia học đầy đủ; tổ chức dạy vào nhiều khung giờ để tạo điều kiện cho học sinh vào học, thông báo tới từng phụ huynh lịch học để phụ huynh học sinh chủ động thời gian…

Thực tế cho thấy, việc học qua mạng và qua truyền hình đã giúp giáo viên, học sinh phần nào giảm tải mối quan tâm, lo lắng đến khối lượng kiến thức cần thu nạp. Với những ý kiến cho rằng, hình thức này thiếu hiệu quả, chất lượng không cao, cần phải nhấn mạnh là không thể so sánh với phương pháp giảng dạy truyền thống, cho nên chất lượng kém hơn là điều hiển nhiên.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh nguy hiểm, đây là phương án khả dĩ nhất có thể triển khai với mục đích mang lại những gì tốt đẹp nhất cho học sinh. Do vậy, thay vì lo lắng, phàn nàn, các phụ huynh nên tạo mọi điều kiện về thời gian để theo dõi, nhắc nhở việc học của con em mình khi học trực tuyến. Sẵn sàng hỗ trợ con khi cần thiết; cố gắng đầu tư thiết bị như ti vi, máy vi tính, điện thoại thông minh… phục vụ cho việc học trực tuyến

Bài, ảnh: Quang Nam