Thầy cô giáo Hà Tĩnh chung tay vượt khó trước đại dịch Covid-19

Có rất nhiều tấm gương nhà giáo đang ngày đêm âm thầm cống hiến với một tấm lòng “tất cả vì học sinh thân yêu”, cùng sát cánh bên nhau vượt khó trước đại dịch Covid-19.

Tình thương và trách nhiệm

Trên nhóm Facebook “Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh”, sau khi chúng tôi đăng thông tin: “Hiện nay, chúng tôi muốn viết bài về tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của giáo viên với học sinh trong đại dịch Covid-19. Cụ thể là hàng tuần giáo viên in Phiếu bài tập, thu và chấm bài cho học sinh. Trường nào thực hiện được điều này các bạn hãy viết vào phần Bình luận phía dưới nhé. Xin cảm ơn cả nhà”.

Chỉ một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã nhận được hơn 190 bình luận của giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh gửi lên. Thật xúc động trước những tình cảm, trách nhiệm của giáo viên dành cho học sinh.

Là một trường ở huyện miền núi Hương Sơn, từ khi học sinh tạm nghỉ không đến trường do dịch Covid-19, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Giang đã thường xuyên in bài tập phát cho học sinh; thu bài, chấm chữa, phản hồi kịp thời cho học sinh và phụ huynh. Cô giáo Hồ Thị Thanh Xuân tâm sự: “Học sinh trường em đa số là con em nông dân, giáo dân không có điều kiện học qua internet nên hàng tuần bọn em ra bài tập in trên phiếu và phát cho học sinh vào sáng thứ hai, thứ sáu thu bài để chấm chữa rồi thứ hai lại nhận bài mới, nhận xết quả đã chấm chữa của giáo viên”.

Giáo viên Trường Tiểu học Thạch Lâm (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đến tận nhà học sinh để gửi Phiếu bài tập

Cô giáo Lương Thị Thanh Xuân, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Long (Hương Sơn) mặc dầu tuổi đã cao, sắp nghỉ hưu nhưng hàng ngày cô vẫn luôn gọi điện thoại cho phụ huynh hỏi thăm tình hình học tập của từng em, hướng dẫn phụ huynh cách đánh vần môn Tiếng Việt lớp 1 để phụ huynh giúp đỡ học sinh học bài.

Cùng với cách làm đó, Trường Tiểu học Thịnh Lộc - ngôi trường ở vùng khó khăn của huyện Lộc Hà đã bố trí giáo viên theo từng địa bàn thôn xóm, hàng tuần phát đề cương ôn tập cho học sinh, chấm chữa bài và phản hồi kịp thời cho học sinh. Cách làm này đã giúp học sinh thường xuyên được ôn bài và tự học trong những ngày tạm nghỉ không đến trường, được phụ huynh ghi nhận và đánh giá cao.

Sáng tạo trong dạy học và ôn tập cho học sinh

Thật cảm động khi phần lớn các hình ảnh của giáo viên gửi về là minh chứng cho những cách làm sáng tạo trong dạy học và ôn tập cho học sinh. Thầy Cao Quang Thiện, giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Phong (Kỳ Anh), chia sẻ: “Mình hàng ngày vẫn ra bài đều đặn cho học sinh và gửi trên facebook của lớp (facebook này do mình lập thuộc nhóm kín). Mặc dù lớp mình có 33 học sinh nhưng số thành viên đã là 50 người (một số phụ huynh lớp khác xin vào để lấy bài cho con ôn tập). Mình thấy rất vui vì phụ huynh hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhiều hôm chưa đưa bài lên kịp là phụ huynh nhắc liền”.

Là trường tiểu học có số học sinh đông nhất tỉnh Hà Tĩnh (hơn 1.500 học sinh với 47 lớp, 02 điểm trường), Trường Tiểu học Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh) đã có những cách làm sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh của từng học sinh. Cô Lê Diệu Hải, giáo viên nhà trường chia sẻ: “Trường Tiểu học Hưng Trí thực hiện đầy đủ, thường xuyên và đồng bộ các giải pháp, đó là: Ra bài tập cho học sinh qua Zalo, Mesenger, VnEdu; hướng dẫn học sinh tham gia học trực tuyến trên truyền hình, tham gia học miễn phí trên Toliha,... nhiều lắm ạ!”.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”, cô Trần Thị Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Đức Lâm (Đức Thọ) đã mày mò, tìm hiểu các tiện ích và phần mềm dạy học trực tuyến để tổ chức dạy học cho học sinh. Với cô, hạnh phúc của nhà giáo đơn giản là được ngắm các gương mặt thân yêu của học trò.

Với tinh thần xung kích, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đội ngũ giáo viên trẻ của Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ (Đức Thọ) đã đi đầu trong việc ứng dụng CNTT để tổ chức dạy học cho học sinh trong những ngày học sinh tạm nghỉ không đến trường. Cô giáo Nguyễn Thị Gia Phú, Bí thư Chi đoàn giáo viên chia sẻ: “Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ thường xuyên gửi bài và tương tác với học sinh qua gmail, facebook, mỗi lớp đều lập một nhóm zalo để gửi bài và kiểm tra bài làm của học sinh. Đặc biệt, từ ngày 16/3/2020, nhà trường đã thực hiện dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom, mỗi khối 5 tiết/tuần do Chi đoàn giáo viên đảm nhận”.

Và còn rất nhiều, rất nhiều tấm gương nhà giáo khác nữa, họ đang ngày đêm âm thầm cống hiến với một tấm lòng “tất cả vì học sinh thân yêu”, cùng sát cánh bên nhau vượt khó trước đại dịch Covid-19.

Lắng nghe lời chia sẻ, chứng kiến việc làm của các giáo viên, chúng tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Mong học sinh sớm trở lại trường

Các thầy cô giáo đã rất nhớ học sinh, mong muốn các em sớm trở lại trường. Bởi với các em, đến trường không chỉ để học kiến thức mà quan trọng hơn là để phát triển nhân cách. “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, là mỗi ngày các em được gặp bè bạn, thầy cô, được chia sẻ và yêu thương.

Mong cho Việt Nam chúng ta sớm đẩy lùi được đại dịch Covid-19, sớm đón các em học sinh trở lại trường.

Theo Dân trí ngày 19/3/2020