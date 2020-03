Đảm bảo cho học sinh trở lại trường học tập an toàn

Hôm nay ( 2/3/2020), học sinh cấp THPT và học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trên địa bàn tỉnh sẽ đi học trở lại sau 1 tháng nghỉ học để phòng, chống Covid-19. Hiện tại, các nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trở lại trường, trong đó, tập trung vào 2 nhiệm vụ vừa tiếp tục phòng, chống dịch bệnh, vừa triển khai tổ chức các hoạt động dạy – học cho học sinh theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp chính quyền, ngành GD&ĐT



Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Tường) phun thuốc khử trùng, vệ sinh trường, lớp đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học tập



Cô giáo Phạm Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Tường) cho biết: "Để đảm bảo an toàn cho gần 1.200 học sinh trở lại trường học tập, nhà trường thực hiện song hành 2 nhiệm vụ, tiếp tục duy trì tốt công tác vệ sinh trường, lớp, khử khuẩn phòng học, cửa ra vào, lau chùi đồ dùng, trang thiết bị dạy học bằng dung dịch sát khuẩn…

Nhà trường trang bị thiết bị đo thân nhiệt và phân công lực lượng Đoàn Thanh niên, giáo viên, bảo vệ đo thân nhiệt học sinh ngay từ cổng trường để kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống học sinh có biểu hiện liên quan đến bệnh hô hấp…

Về chương trình học tập, ngay từ khi học sinh nghỉ học để phòng, chống Covid-19, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các bộ môn xây dựng đề cương ôn tập và giao bài tập cho học sinh qua mạng xã hội như zalo, facebook…; hướng dẫn học sinh học trực tuyến, học qua ứng dụng Google, website của nhà trường…

Khi có thông báo học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3/2020, nhà trường tổ chức họp Hội đồng sư phạm, phổ biến về việc Bộ GD&ĐT cho phép lùi lại thời gian kết thúc năm học và các kỳ thi của ngành, do đó, hoạt động dạy học của nhà trường vẫn thực hiện theo đúng khung chương trình do Bộ GD&ĐT quy định.

Ngoài việc đảm bảo giáo án, bài giảng trên lớp, giáo viên kết hợp ôn tập kiến thức cũ để tạo sự liên kết, logic với kiến thức mới, tránh tình trạng học sinh nghỉ học dài sẽ gián đoạn kiến thức. Đối với học sinh khối 12, nhà trường chỉ đạo giáo viên tăng cường ra đề ôn tập, bài kiểm tra để đảm bảo giữ vững kết quả 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp tại kỳ thi THPT Quốc gia".

Tại Trường THPT Võ Thị Sáu (Bình Xuyên), ngay khi có thông báo học sinh trở lại trường học tập, nhà trường phối hợp với ngành Y tế phun thuốc khử trùng toàn trường; đồng thời, tổ chức họp Hội đồng sư phạm để triển khai phổ biến kế hoạch tổ chức dạy học cho học sinh.

Kế hoạch dạy học sẽ tiếp tục thực hiện theo chương trình giáo dục và khung kế hoạch thời gian năm học đã được Bộ GD&ĐT điều chỉnh. Các tổ chuyên môn, giáo viên các bộ môn soạn giảng giáo án, tổ chức dạy học, ôn tập tích cực cho học sinh, trong đó, tập trung hướng dẫn học sinh lớp 12 tìm hiểu các vấn đề liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

Đặc biệt lưu ý, trong thời điểm hiện tại, dịch bệnh chưa chấm dứt hoàn toàn, nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; chỉ đạo giáo viên thường xuyên theo dõi giám sát sức khỏe của học sinh để kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp học sinh có vấn đề về sức khỏe; phối hợp với các cơ sở y tế để thực hiện vệ sinh, khử trùng trường lớp hàng ngày theo đúng quy định, thường xuyên kiểm tra bổ sung nước sát trùng, xà phòng và các vật dụng cần thiết cho công tác phòng dịch tại trường; kiểm soát chặt chẽ người ra vào trong trường…

Về phía giáo viên đều nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, phân công của nhà trường. Là một trong những giáo viên tích cực tổ chức các hoạt động ôn tập, giảng dạy cho học sinh, cô Trần Thị Dung, giáo viên tiếng Anh, Trường THPT Nguyễn Viết Xuân cho biết: “Ngoài việc trực trường theo lịch phân công, tham gia vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, giáo viên còn tích cực hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà.

Đối với môn Tiếng Anh là môn đặc thù đòi hỏi học sinh phải học liên tục để ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng, vì vậy, trong thời gian học sinh nghỉ học, tôi đã gửi cho các em hơn 20 đề cương ôn tập. Điều đó giúp học sinh bắt nhịp tốt với các bài học mới khi quay trở lại trường. Hiện tại, tôi và các giáo viên khác tiếp tục triển khai chương trình theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT”.

Theo đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT: Từ ngày 2/3/2020, hơn 30.000 học sinh của 31 trường THPT, 8 trung tâm GDTX và 6 trường cao đẳng nghề có dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT sẽ quay trở lại trường học tập sau 1 tháng nghỉ học. Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học tập, ngành Giáo dục sẽ phối hợp với các cấp, ngành chức năng xây dựng và ban hành quy trình phòng, chống dịch trong nhà trường.

Chỉ đạo các nhà trường chủ động đảm bảo các điều kiện và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời, tổ chức ôn tập, dạy học cho học sinh phù hợp với thực tiễn để vừa đảm bảo an toàn, vừa tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; đồng thời, quán triệt đến đội ngũ giáo viên không chỉ là người thầy truyền dạy kiến thức mà còn là người hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh cho học sinh, là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, nêu cao tinh thần chủ động phối hợp, đảm bảo an tâm, an toàn nhất cho học sinh.

Bài, ảnh Minh Hường