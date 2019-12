Tội phạm vị thành niên - Cần ngăn chặn ngay từ nhà trường

Năm 2019, ngoài vụ việc nghiêm trọng dẫn đến 1 người chết vì bạo lực học đường, trong môi trường giáo dục của tỉnh còn xảy ra một vụ việc nổi cộm khác liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em mà đối tượng gây án là trẻ vị thành niên. Đó là thực trạng đáng báo động về hiện tượng trẻ hóa tội phạm ngày càng gia tăng hiện nay.



Giáo viên nên gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ học sinh trong học tập và cuộc sống



Tại lớp tập huấn công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy năm học 2019-2020 do Công an tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức mới đây, Trung tá Nguyễn Công Huấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã nêu bật vấn đề tội phạm đang có xu hướng trẻ hóa, gia tăng nhiều ở lứa tuổi vị thành niên từ 12-17 tuổi.

Điển hình như vụ việc ngày 19/4/2019, do mâu thuẫn cá nhân, H. (sinh năm 2002) – sinh viên Trường cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc bị P. (sinh năm 2001), bạn cùng trường dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm 2 nhát vào bụng và tay phải, làm đứt động mạch chủ, dẫn đến tử vong. Qua điều tra, cơ quan công an cho biết, mâu thuẫn xuất phát từ ngày 17/4/2019. H và P đã đánh nhau trong lớp, một vài bạn phía H đã đánh P. Về nhà, P có ý định trả thù nên ra chợ mua con dao mới để trong cặp sách. Ngày 19/4, đi đến sảnh trước phòng học, P rút dao đâm khi vừa gặp H.

Một vụ án nghiêm trọng khác mà cơ quan công an vừa kết thúc điều tra, xảy ra trên địa bàn huyện Tam Dương gần đây là vụ việc xâm hại tình dục trẻ dưới 16 tuổi. Đối tượng M (sinh năm 2003) đã có hành vi hiếp dâm 2 em gái cùng cha khác mẹ tại nhà.

Do ảnh hưởng của các trang mạng xã hội, bố mẹ thiếu sự giám sát, quản lý, M thường xuyên xem phim, ảnh đồi trụy. Sáng 20/6/2019, M gọi P (sinh năm 2009) vào phòng ngủ dụ dỗ, thực hiện hành vi giao cấu. Tối về, P đã kể hết sự việc sau khi được mẹ động viên và kiểm tra. Tuy nhiên, gia đình không trình báo cơ quan công an mà chỉ xử lý nội bộ. Đến tháng 9/2019, do không yên tâm nên người mẹ mới trình báo công an. Kết quả điều tra cho thấy sự việc đã đi quá xa. Không chỉ 1 lần, mà M còn giao cấu với P 4 lần khác. Không chỉ với cháu P, M còn thực hiện hành vi tương tự 5 lần với T (em gái cùng cha khác mẹ sinh năm 2010) tại nhà.

Đó là những vụ việc nghiêm trọng mà tội phạm là trẻ vị thành niên đã gây ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả theo dõi 2 chuyên đề Tội phạm xâm hại trẻ em và Tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật của Công an tỉnh, trong 3 năm, từ 2017-2019, trên địa bàn tỉnh xuất hiện liên tiếp các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản và xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó có hơn chục vụ các đối tượng trộm cắp trang thiết bị dạy học tại các nhà trường; 3 vụ xâm hại tình dục; 5 vụ uy hiếm tinh thần.

Toàn tỉnh đã xảy ra 34 vụ việc liên quan đến bạo lực học đường như: Đánh nhau, gây rối an ninh trật tự với 79 đối tượng, 36 nạn nhân là học sinh, trong đó, có 1 người chết. Có 16 vụ xảy ra trong trường học, 18 vụ xảy ra ngoài trường học. Trong số này, 8 vụ xảy ra ở địa bàn nông thôn, 26 vụ xảy ra ở địa bàn thành phố. Các vụ việc học sinh đánh nhau gây hậu quả thương tích phổ biến là đánh nhau tập thể, đáng chú ý như các vụ việc từng xảy ra tại Trường THCS Đồng Xuân (Phúc Yên), Trường THCS Hướng Đạo (Tam Dương), Trường THCS Thanh Trù (Vĩnh Yên)…

Cũng theo Trung tá Nguyễn Công Huấn, các con số nêu trên là những vụ việc vi phạm được phát hiện, điều tra xử lý. Còn thực tế, số tội phạm tiềm ẩn, chưa được phát hiện chắc chắn cao hơn do người trong cuộc xử lý nội bộ, không trình báo… Và nếu sự việc được phát hiện, ngăn chặn sớm từ gia đình, nhà trường, giáo viên sẽ góp phần trực tiếp vào giảm thiểu tội phạm hình sự, trật tự xã hội trong trường học, cũng như mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Nguyên nhân dẫn đến hành động phạm tội của trẻ vị thành niên thường do các em học sinh chưa được giáo dục đầy đủ về đạo đức, nhân cách, lối sống và chưa có đủ kỹ năng để ứng phó, giải quyết các tình huống xảy ra hàng ngày. Cùng với đó, do sự thay đổi về tâm sinh lý lứa tuổi nên các em luôn muốn khẳng định mình, dễ dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát và thiếu kiềm chế bản thân. Ở góc độ gia đình, một số phụ huynh thiếu quan tâm đến con cái, không thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư của con mình để kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc. Bên cạnh đó, tác động tiêu cực của yếu tố văn hóa như phim ảnh, trò chơi mang tính bạo lực đã làm phát sinh tư tưởng tiêu cực và hành vi bạo lực, khiến các em dễ bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội...

Để giảm thiểu tình trạng gia tăng tội phạm ở trẻ vị thành niên, trước hết, mỗi gia đình cần quan tâm hơn đến việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho các em ngay từ khi còn nhỏ; giới thiệu các kiến thức pháp luật một cách có lựa chọn, có hệ thống nhằm giúp các em biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Như vậy, sẽ hình thành cho các em ý thức tránh xa hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội. Nhà trường cần tổ chức các biện pháp quản lý khoa học, chặt chẽ đối với học sinh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thầy, cô giáo trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh. Các thầy, cô giáo cần quan tâm đến tâm tư, tình cảm, thái độ của học sinh. Khi phát hiện mâu thuẫn cần có hướng xử lý kịp thời và dứt điểm. Ngoài ra, cần phải tăng cường công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường và phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường với gia đình trong việc trao đổi thông tin để cùng quản lý, giáo dục các em phát triển toàn diện.

Bài, ảnh Thúy Nga