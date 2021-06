Nhọc nhằn mưu sinh mùa dịch

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giáo viên mầm non phải nghỉ dạy, nhất là giáo viên các trường mầm non tư thục không có việc làm đã phải xoay sở kiếm thêm thu nhập bằng các việc làm thêm theo giờ, bán hàng online với mong muốn trang trải cuộc sống hằng ngày trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường.



Cô giáo Nguyễn Thị Nhung phải đi gặt thuê trong thời điểm nghỉ dịch Covid-19.





Làm thêm để trang trải cuộc sống

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 4/2021, đã trải qua hơn 1 tháng, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn tỉnh phải nghỉ dạy, khó khăn chồng chất khó khăn khi các giáo viên mầm non thuộc các trường tư thục không có mức lương ổn định như các giáo viên trường công lập, vì vậy, hàng loạt giáo viên mầm non các trường tư thục không có việc làm đã phải chật vật kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Nhung, giáo viên mầm non Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mầm non tư thục Mặt trời hồng, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô cho biết: "Từ đợt học sinh nghỉ dịch từ tháng 2 và tiếp tục là từ cuối tháng 4 đến nay, tôi đã phải làm thêm rất nhiều việc với mong muốn có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống".

Hằng tháng, cô Nhung nhận được mức lương 4 triệu đồng. Từ khi dịch bùng phát, cô phải nghỉ dạy, ngoài được hỗ trợ đóng 100% tiền bảo hiểm xã hội và một khoản nhỏ chi phí, còn đâu mọi chi tiêu trong nhà và lo cho 2 con chỉ trông chờ vào đồng lương của chồng nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Để có thêm thu nhập, cô Nhung phải làm thêm nhiều nghề khác như gặt thuê, bẻ ngô thuê... Trung bình 1 ngày đi gặt thuê, cô được trả công 200.000 đồng.

Ngoài đi gặt thuê, thời gian rảnh rỗi, cô Nhung còn bán hàng online, chủ yếu các mặt hàng hàng nông sản như khoai, ngô, vải…

Cô Nhung cho biết thêm: “Mùa dịch này kiếm được đồng nào hay đồng nấy, tính ra mỗi tháng nếu bán được thêm hàng online, tôi cũng kiếm được thêm khoảng gần 1 triệu đồng, đủ tiền gạo, sữa cho các con. Chỉ mong sao dịch sớm kết thúc để chúng tôi có thể trở lại trường tiếp tục công việc, sớm ổn định cuộc sống”.

Cô Triệu Thị Thu Hà, giáo viên Cơ sở mầm non tư thục Hoa Hồng, xã Cao Phong, huyện Sông Lô cũng phải chuyển sang bán hàng quần áo online để đảm bảo thu nhập trong mùa dịch.

Cô Hà chia sẻ: “Với quần áo, tôi lấy mẫu của các mối hàng sỉ về đăng bán online trên facebook. Khi có khách đặt thì tôi lấy từ nơi cung cấp và trực tiếp đi giao hàng với những đơn gần, mỗi sản phẩm trung bình lãi 40.000 - 50.000 đồng.

Lúc đầu mới bán hàng online, tôi có tâm lý hơi ngại, nhưng để có thêm thu nhập cho gia đình nên tôi phải chấp nhận và tích cực đăng bài, cũng may mắn có nhiều người quan tâm và mua sản phẩm của tôi”.

Nỗ lực vượt khó

Là chủ của Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mầm non tư thục Mặt trời hồng, anh Bùi Đăng Khương cho biết, các cô giáo phải nghỉ dạy để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành Giáo dục, cơ sở cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho các cô.

Cơ sở mầm non tư thục của anh Khương hoạt động từ tháng 3/2021, ngoài khoản đầu tư cơ sở vật chất hơn 2 tỷ đồng, cơ sở còn chi trả lương cho giáo viên với mức trung bình 4 triệu đồng/người/tháng và rất nhiều khoản chi phí khác. Trong đợt nghỉ dịch này, cơ sở không có bất kỳ khoản thu nào, trong khi đó vẫn hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho giáo viên, trung bình 900.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra trong tháng 5, cơ sở trích phụ cấp cho giáo viên 2 triệu đồng/người/tháng và tháng 6 là 1 triệu đồng/người/tháng.

Anh Khương chia sẻ: "Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cơ sở mầm non tư thục của tôi gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng xoay xở, có chế độ chính sách phù hợp để hỗ trợ giáo viên. Hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để cơ sở được hoạt động trở lại, đảm bảo công tác nuôi dạy trẻ và ổn định cuộc sống của đội ngũ giáo viên".

Phải tạm thời nghỉ dạy để phòng, chống dịch Covid-19, nên những giáo viên mầm non như cô Nhung, cô Hà đi làm thêm để kiếm thu nhập không ít. Đa số các cô đều có suy nghĩ chỉ cần chăm chỉ, siêng năng thì kiếm việc làm thêm tạm thời không quá khó. Nhưng đã gắn bó với nghề dạy học, với trẻ rất lâu nên các giáo viên mầm non đều hy vọng dịch bệnh sớm qua nhanh để có thể quay lại trường lớp, được cống hiến lòng nhiệt huyết với sự nghiệp nuôi dạy trẻ.

Bài, ảnh: Huyền Linh