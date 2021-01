Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, dạy học theo sách giáo khoa (SGK) lớp 1. Vì vậy, việc dạy và học theo chương trình mới còn gặp một số khó khăn về truyền tải kiến thức, phương pháp, cách sử dụng dụng cụ học tập. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, nhiệt huyết, ngành Giáo dục, nhất là đội ngũ giáo viên đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong từng tiết học cho từng môn học giúp học sinh tự tin, chủ động hơn.



Giáo viên luôn phát huy sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong dạy học Chương trình giáo dục phổ thông mới, giúp học sinh đảm bảo các kiến thức, kỹ năng.





Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 161 trường tiểu học, tiểu học&THCS liên cấp triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới. Do là năm đầu tiên nên bên cạnh những thuận lợi, việc dạy và học chương trình GDPT mới cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như việc chuẩn bị tâm thế và trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh bước vào lớp 1 chưa đạt hiệu quả như mong muốn do trước đó học sinh nghỉ học kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm học này, thời điểm tựu trường muộn hơn so với những năm trước 2 tuần, vì vậy, học sinh lớp 1 chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để rèn nền nếp. Về thời lượng, so với chương trình SGK hiện hành, chương trình SGK lớp 1 mới khá nhanh và tăng số tiết; một số bài đọc dài, nhiều vần/bài học và các vần không sắp xếp theo chính tả…

Vì vậy, ban đầu nhiều phụ huynh học sinh lo lắng cho rằng chương trình SGK mới “nặng” và một số giáo viên cũng có cảm giác “đuối” khi rèn học sinh đọc vần, viết chữ. Bên cạnh đó, sách Tiếng Việt thuộc bộ “Cánh Diều” được nhận định là có một số “hạt sạn” khiến dư luận không đồng tình…

Trước tình hình đó, các Phòng GD&ĐT và các nhà trường tích cực tổ chức hội thảo để cán bộ quản lý và giáo viên trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dạy học SGK mới lớp 1; giải đáp thắc mắc, kiến nghị của giáo viên và có những chỉ đạo kịp thời để việc dạy học chương trình GDPT mới thuận lợi, hiệu quả.

Về phía giáo viên đã phát huy tính chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong xây dựng kế hoạch dạy học, soạn giảng giáo án và tổ chức dạy học; chia nhỏ bài học trong SGK, dạy chậm lại để có thời gian luyện tập cho học sinh và áp dụng những hình thức dạy học sinh động để trẻ bớt căng thẳng và hứng thú học tập…

Tìm hiểu tại Trường tiểu học Đồng Tiến, huyện Tam Đảo, chúng tôi được biết, nếu như đầu học kỳ I, giáo viên khá vất vả để rèn nền nếp cũng như dạy chữ, số và cách sử dụng bộ dụng cụ học tập cho học sinh, còn học sinh, nhiều em bỡ ngỡ, ngọng nghịu khi tập đọc, tập viết và lúng túng với bộ dụng cụ học tập; thì nay, giờ dạy của giáo viên trở nên nhẹ nhàng hơn bởi hầu hết học sinh đều tin tự, chủ động tham gia các hoạt động học tập và đảm bảo được kiến thức, kỹ năng.

Cô giáo Vũ Thị Sơn chia sẻ: “Để đạt được kết quả bước đầu đó, chúng tôi phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, soạn giảng từng tiết học theo phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với từng học sinh. Những bài dài, nhiều âm, vần, số, phép tính, tôi dạy vào buổi 2.

Một số vần mà học sinh dân tộc Sán Dìu thường bị ngọng khi phát âm, tôi cho các em đọc chậm, đọc nhiều lần và chỉ dạy 1 vần/tiết cho dễ ghi nhớ. Riêng 6 học sinh yếu, kém, tôi dành thời gian ra chơi và sau giờ học để hướng dẫn các em đọc, viết.

Tôi cũng căn cứ vào từng học sinh để giao và phối hợp với học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập về nhà. Hiện tại, 29/31 học sinh lớp 1A1 đã đạt các kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu”.

Tại Trường tiểu học Ngọc Thanh C, thành phố Phúc Yên, giáo viên cũng phát huy quyền tự chủ, chủ động, linh hoạt điều chỉnh thời lượng, kiến thức từng bài cho phù hợp với học sinh.

Cô giáo Lê Thị An cho biết: “Đối với kỹ năng đọc đoạn, những học sinh đọc chưa tốt, tôi chỉ yêu cầu các em đọc được từ ngữ có chứa âm/chữ/vần mới, tiến tới đọc câu ngắn và các em có thể vừa đánh vần vừa đọc. Tôi cũng thay đổi và mở rộng ngữ liệu ở một số bài Tiếng Việt thuộc bộ sách “Cánh Diều” để phù hợp và giúp học sinh dễ hiểu hơn, từ đó nâng cao hiệu quả giờ dạy”.

Sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong dạy học của giáo viên đã giúp học sinh tự tin, chủ động học tập và phụ huynh yên tâm hơn. Anh Nguyễn Ngọc Oanh, ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: “Lúc đầu tôi rất lo lắng vì thấy kiến thức lớp 1 của con khá nặng và sách Tiếng Việt của bộ “Cánh Diều” mà con tôi đang học có “sạn”. Nhưng trước sự chủ động điều chỉnh ngữ liệu và phương pháp giáo dục tích cực của cô giáo, tôi hoàn toàn yên tâm và tích cực phối hợp với cô giáo kèm con học ở nhà. Đến nay, con tôi đã đọc, viết và làm được các phép tính theo yêu cầu”.

Chương trình GDPT mới được thiết kế mở và Bộ GD&ĐT đã trao quyền tự chủ chuyên môn cho giáo viên. Bộ GD&ĐT cũng đã tiếp thu và sẽ có những điều chỉnh đối với sách Tiếng Việt lớp 1 thuộc bộ “Cánh Diều”.

Qua 1 học kỳ, giáo viên đều nắm vững chương trình, chủ động, linh hoạt, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ năng để xây dựng kế hoạch và tổ chức giảng dạy, ứng phó linh hoạt trước những vướng mắc, khó khăn.

Sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo này sẽ tiếp tục được giáo viên phát huy trong học kỳ II và các năm học tiếp theo, góp phần thực hiện thành công Chương trình GDPT mới nói riêng và công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục nói chung.

Bài, ảnh: Minh Hường