12 trường đại học của Việt Nam vào Bảng xếp hạng URAP 2020

Ngày 5/12, Việt Nam có 12 đại học vào bảng xếp hạng của Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (University Ranking by Academic Performance: URAP).

Theo kết quả xếp hạng năm 2020 công bố ngày 05/12 của Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (University Ranking by Academic Performance: URAP), Việt Nam có tổng cộng 12 đại học vào bảng xếp hạng này (tăng thêm 4 so với bảng xếp hạng cuối năm 2019).

Bảng xếp hạng URAP 2020 có 3000 đại học và trường đại học thế giới được xếp hạng, tăng 500 so với bảng URAP 2019.

Danh sách 12 trường đại học của Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới URAP 2020:

Trong Bảng xếp hạng đại học thế giới URAP 2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) vẫn duy trì vị trí số 1 Việt Nam và đã tăng hạng lên thứ 639 thế giới. Trường Đại học Duy Tân đã vươn lên vị trí số 2 và ĐHQG Hà Nội đứng vị trí số 3 ở Việt Nam.

Trong kỳ xếp hạng 2019 của URAP, TDTU cũng đứng thứ 1 Việt Nam và 960 thế giới. Ở trong nước năm nay, TDTU vẫn duy trì vị trí số 1, nhưng đã tăng 321 bậc để đứng vào vị trí 639 thế giới.

Ngoài việc tăng 321 hạng so với năm 2019 thì trước đó TDTU cũng đã tăng 462 hạng so với năm 2018 (Năm 2018 xếp thứ 1422 thế giới). Như vậy, chỉ trong hai năm, TDTU đã tăng 783 hạng, và là đại học có mức tăng hạng ấn tượng nhất thế giới.

Cùng trong khoảng thứ hạng của TDTU là các đại học lớn của các quốc gia phát triển như: St Georges University London (Anh Quốc), xếp thứ 637; Kunming University of Science & Technology (Trung Quốc), xếp thứ 638; Utah State University (Hoa Kỳ), xếp thứ 640; University of Canterbury (New Zealand), xếp thứ 641, …

URAP sử dụng dữ liệu về thành tựu học thuật của tất cả các đại học do Web of Sciences thống kê để thực hiện xếp hạng. Các tiêu chí về số lượng, chất lượng công trình khoa học, chỉ số trích dẫn và ảnh hưởng khoa học... đều chiếm trọng số lớn nhất trong quá trình đo lường.

Hệ thống này không dùng số liệu do các đại học tự cung cấp, cũng không dựa trên kết quả bầu chọn của chuyên gia. Những điều này làm cho kết quả xếp hạng trở nên tuyệt đối khách quan xét trên phương diện học thuật.

Tính đến tháng 12/2020, TDTU đã đứng trong nhiều bảng xếp hạng đại học uy tín quốc tế như: Top 700 trong bảng xếp hạng các đại học tốt nhất toàn cầu của Tạp chí Hoa Kỳ (U.S News 2021), Top 800 trong Bảng xếp hạng đại học thế giới của Thượng Hải (ARWU 2020), Top 301-400 trong bảng xếp hạng đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu (THE Impact Rankings 2020), xếp thứ 163 trong bảng xếp hạng QS Châu Á 2021, và Top 200 trong bảng xếp hạng đại học phát triển bền vững nhất thế giới (UI GreenMetric 2019).

Việc được xếp hạng bởi tất cả các bảng xếp hạng đại học thế giới hiện nay cho thấy chính sách phát triển và quản trị đại học đúng đắn; từ đó có sự tăng trưởng nhanh chóng và vững chắc.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng đang là mô hình tự chủ tốt nhất hiện nay này đã và đang liên tục phát triển, có uy tín cao cả trong và ngoài nước; được Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam đề nghị nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lao động, thì Bí thư Đảng ủy bị cách chức về mặt Đảng, Hiệu trưởng bị đình chỉ và cách chức một cách không phù hợp pháp luật. Tình trạng đối lập này đang dấy lên lo ngại về sự thành công của chủ trương tự chủ đại học ở Việt Nam.

