Tiếp lửa cho những đam mê sáng tạo

Đó là chia sẻ của 2 em Nguyễn Ngọc Oanh và Nguyễn Thị Hồng Ngọc, nguyên học sinh lớp 9A, Trường THCS Hướng Đạo, huyện Tam Dương khi được hỏi về cảm nghĩ của mình khi tham gia Cuộc thi "Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh" năm 2020. Đề tài “Hệ thống phòng, chống ngạt khí và sốc nhiệt trong xe ô tô” của 2 em đã vượt qua hơn 100 đề tài, sản phẩm của thanh, thiếu niên toàn tỉnh, là 1 trong 5 giải Nhất của cuộc thi. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, học sinh Trường THCS Hướng Đạo giành giải Nhất tại sân chơi trí tuệ bổ ích này.



Nguyễn Ngọc Oanh và Nguyễn Thị Hồng Ngọc với sản phẩm “Hệ thống phòng, chống ngạt khí và sốc nhiệt trong xe ô tô”.



Thời gian gần đây, một số trường hợp đã tử vong do bị ngạt khí hoặc sốc nhiệt khi bị bỏ quên hoặc ngủ quên trên xe ô tô. Nguyên nhân là do không gian bị đóng kín, lượng oxy trong khoang xe giảm dần, trong khi người ngủ trên xe hoặc ngủ say, hoặc ngạt khí dần dần, hoặc còn quá nhỏ không thể phản ứng tự vệ mở cửa xe, nên từ từ lịm đi rồi tử vong.

Từ thực tế đó, Ngọc Oanh và Hồng Ngọc đã đưa ra ý tưởng chế tạo hệ thống phòng chống ngạt khí và sốc nhiệt trong xe ô tô. Từ những nguyên vật liệu dễ kiếm, kích thước nhỏ, gọn, dễ chế tạo như Ac-qui 12V, bộ đổi nguồn có hiệu điện thế 12V-DC5V, các công tắc từ, Module cảm ứng nhiệt và Module cảm biến khí Cacbonic...

Hệ thống phòng, chống ngạt khí và sốc nhiệt trong xe ô tô được lắp kết hợp với hệ thống loa, quạt, Ac-qui và điều hòa của xe qua đi-ot bán dẫn. Cảm biến Cacbonic được gắn nối tiếp 2 chiếc. Một ở đầu khoang xe, một ở cuối khoang xe để tránh báo giả. Công tắc của Module cảm biến nhiệt được cấp cho công tắc từ trung gian điều khiển đóng ngắt mạch điện đèn LED và loa cảnh báo, hướng dẫn.

Trong trường hợp trong xe thiếu oxy hoặc nhiệt độ trong xe quá cao, hệ thống phòng, chống ngạt khí và sốc nhiệt trong xe ô tô sẽ khởi động quạt thông gió, cửa kính được hạ xuống giúp người bên trong xe không bị ngạt; tự động bật điều hòa khi nhiệt độ bên trong xe đạt 400C gây nguy hiểm; tự động phát tín hiệu âm cảnh báo, đánh thức người bên trong ô tô, trấn an tâm lý và hướng dẫn người bên trong xe cách thoát hiểm; tự động bật đèn, phát tín hiệu âm thanh để mọi người xung quanh nhận biết và trợ giúp; tự động gọi điện, nhắn tin tới lái xe, người thân để họ có thể tới trợ giúp nhanh chóng, kịp thời, an toàn.

Thầy Nguyễn Công Hoan, giáo viên môn Hóa học trực tiếp hướng dẫn 2 em Nguyễn Ngọc Oanh và Nguyễn Thị Hồng Ngọc thực hiện đề tài cho biết: "Thời điểm các em tham gia cuộc thi cùng vào thời gian các em bước vào năm học cuối cấp, phải tập trung cao độ cho việc ôn tập, nhưng với niềm đam mê sáng tạo và sự động viên, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi của nhà trường, của các thầy, cô giáo, gia đình và bạn bè, các em đã hoàn thành xuất sắc nội dung thi được Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá cao, vì tính sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tiễn".

Hiện, Nguyễn Ngọc Oanh và Nguyễn Thị Hồng Ngọc đang học lớp 10, Trường THPT Tam Dương. Đối với các em, Cuộc thi "Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh" được tổ chức hằng năm không chỉ giúp các em trau dồi kiến thức khoa học, rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành; mà còn khích lệ, định hướng, tiếp thêm ngọn lửa đam mê sáng tạo để các em học sinh thực hiện ước mơ trở thành nhà khoa học trong tương lai.

Cuộc thi còn tạo cơ hội để các em giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; từ đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Mai Anh