Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm cung cấp vào trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các trường trực thuộc, yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn trường học năm học 2020-2021.

Ảnh minh họa: Nguồn: Internet.

Nội dung quan trọng đối với các đơn vị, trường học trong năm học 2020-2021 là chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và nguồn gốc thực phẩm cung cấp vào trường học; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; thực hiện các giải pháp giảm ùn tắc giao thông tại cổng trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất (tường bao, móng, trần, tường, cây xanh, bàn ghế, hệ thống điện...) và có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời khi phát hiện các nguy cơ mất an toàn. Các đơn vị, trường học tăng cường kiểm soát khi khách đến đơn vị liên hệ công tác, thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan của lãnh đạo đơn vị và lịch trực bảo vệ, bảo đảm không để người lạ xuất hiện trong cơ quan, trường học; tăng cường tuyên truyền, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.

Các đơn vị, trường học khi lựa chọn địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, học tập ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải phù hợp với lứa tuổi, đối tượng tham gia. Việc tổ chức các hoạt động này phải được thống nhất và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh...

