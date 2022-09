Đổi mới tuyên truyền về phòng cháy theo hướng thực chất

Nhằm kiềm chế, giảm số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do hỏa hoạn gây ra, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng đổi mới cách thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo hướng thực chất, phong phú và hiệu quả; hướng về khu dân cư, loại hình cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.



Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy, xử trí kịp thời khi có sự cố xảy ra. Ảnh Trường Khanh

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp trên cả nước. Để chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do hỏa hoạn gây ra, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về cơ sở.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền phòng ngừa cháy, nổ, sự cố đối với loại hình khu dân cư, hộ dân, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các địa điểm tập trung đông người… thuộc diện quản lý về PCCC.

Để đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, tránh hình thức, cấp ủy, chính quyền cơ sở phối hợp với lực lượng công an xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng”. Từ đó, mỗi người dân ở khu dân cư được tiếp nhận các thông tin phòng ngừa cháy, nổ và chữa cháy an toàn, sát với tình hình thực tế.

Cùng với gần 20 tổ liên gia xây dựng mô hình PCCC trên địa bàn tỉnh, mô hình an toàn về PCCC đã giúp các hộ dân Tổ liên gia số 2, thôn Đinh Xá 1, xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) được tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng chữa cháy, sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn an toàn, xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra bằng tình huống thực hành cụ thể.

Ông Tạ Văn Tiến, thành viên Tổ liên gia số 2, thôn Đinh Xá 1 chia sẻ: “Thông qua mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, chúng tôi được hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH một cách dễ hiểu, bằng các tình huống giả định trong thực tế.

Mỗi hộ dân tham gia mô hình đã xác định “thời điểm vàng” huy động tối đa lực lượng tại chỗ, thực hiện công tác chữa cháy không quá 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn cho khu dân cư trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt”.

Cùng với việc thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các địa phương, cơ quan báo chí, thời gian tới, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với công an cấp xã đẩy mạnh hình thức tuyên truyền miệng đến người dân vào thời điểm ngoài giờ hành chính, vào khung giờ buổi tối tại các nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, cung cấp kiến thức cơ bản đảm bảo an toàn PCCC và thoát nạn tại gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà cao tầng; tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân phát huy phương châm “4 tại chỗ”, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tự bảo vệ để kịp thời phát hiện và chữa cháy có hiệu quả.

Mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác phòng cháy để “Từng nhà an toàn – Từng khu phố an toàn – Từng xã, phường, thị trấn an toàn”.

Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết: Để làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra, lực lượng công an các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC theo quy định.

Đồng thời, kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để mỗi hộ dân nâng cao nhận thức về tác hại của cháy, nổ, sự cố, tự tháo bỏ chuồng cọp, mở thêm lối thoát nạn thứ hai; trang bị các thiết bị báo cháy cần thiết, có phương án xử lý tình huống cháy, nổ an toàn.

Chú trọng công tác tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh loại hình karaoke không đáp ứng yêu cầu an toàn về PCCC. Tuyên truyền đến người dân cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng báo cháy 114, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đảm bảo an toàn cháy, nổ trong cơ quan, đơn vị, gia đình.

Nhằm nâng cao kỹ năng phòng cháy, xử lý tình huống khi sự cố xảy ra cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, lực lượng PCCC&CNCH sẽ phối hợp với các nhà trường tăng cường tuyên truyền kỹ năng thoát nạn cho học sinh vào giờ học ngoại khóa, trang bị các kiến thức thiết thực về an toàn cháy, nổ, xử lý sự cố cho thế hệ trẻ…

Kim Hiền