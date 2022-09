Chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm tội phạm gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, loại tội phạm về trật tự xã hội, nhất là tội phạm về gây rối trật tự công cộng với đối tượng tham gia là người chưa thành niên, người chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt có vụ án đã xảy ra hậu quả chết người, nhiều người bị thương.



Hiện trường vụ án các đối tượng rượt đuổi nhau dọc tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đêm 29/8, khiến 1 người chết, 2 người bị thương

Từ cuối năm 2021 đến đầu tháng 9/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 7 vụ gây rối trật tự công cộng. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 8/2022, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra 3 vụ, (đều có nhiều đối tượng tham gia), khởi tố 5 vụ/77 bị can (tăng 2 vụ/65 bị can so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, các bị can đều là nam giới, 41/77 bị can là người chưa thành niên, chiếm 53,2%, các bị can còn lại đều đang ở độ tuổi còn rất trẻ. Ngoài ra, còn có 19 đối tượng thuộc diện xem xét khởi tố nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Các đối tượng thường tập trung đông người, mang tính ổ nhóm, sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, đinh ba, phóng, tuýp sắt, vỏ chai bia, súng tự chế... để đuổi đánh, gây thương tích cho người khác.

Nhiều vụ việc xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, thậm chí có vụ án, nhóm thanh niên rủ nhau điều khiển xe máy dọc các tuyến đường qua địa bàn thành phố mang theo hung khí, mục đích gặp nhóm thanh niên nào từ ngoài địa bàn vào thành phố là đuổi đánh, không cho vào thành phố.

Địa điểm xảy ra tội phạm là những nơi công cộng như đường giao thông, khu công nghiệp, địa điểm kinh doanh, dịch vụ công cộng... hành vi phạm tội của các đối tượng mang tính côn đồ, manh động, liều lĩnh khiến quần chúng nhân dân hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Gần đây nhất, Công an thành phố Vĩnh Yên đã khởi tố nhóm đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 4, Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015, có hành vi rượt đuổi nhau dọc các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố đêm 29/8.

Theo kết quả điều tra, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29/8, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 2007; Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 2004; Nguyễn Lâm Hùng, sinh năm 2005; Nguyễn Đức Dương, sinh năm 2006, cùng trú tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên cầm theo đinh ba, dao quắm, dao phóng lợn điều khiển xe đi dọc các tuyến đường để xem có nhóm thanh niên nào thì đuổi đánh, không cho vào thành phố Vĩnh Yên. Hậu quả, làm 1 người bị chết, 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng cuối tháng 3/2022, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1996 ở thôn Hương Đà, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đã rủ một nhóm gần 20 đối tượng chuẩn bị tuýp sắt, dao phóng, vỏ chai thủy tinh để đi đánh nhau.

Khi đi đến đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, phát hiện đối tượng cần giải quyết mâu thuẫn đang lái xe ô tô, nhóm Sơn liền tiến hành bao vây, tấn công. Mặc dù nạn nhân may mắn thoát nạn song phương tiện ô tô bị hư hỏng nặng.

Để góp phần giảm thiểu những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm, tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm gây rối trật tự công cộng nói riêng trên địa bàn thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp, đơn vị liên quan trên địa bàn cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác phối hợp giữa nhà trường, các đoàn thể chính trị-xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… và gia đình để có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với học sinh, người chưa thành niên.

Cần coi trọng giáo dục để người chưa thành niên nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan tới quyền, nghĩa vụ của mình như Luật Giao thông, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự… Tạo các hình thức sinh hoạt bổ ích, lành mạnh nhằm thu hút học sinh, người chưa thành niên tham gia học tập, rèn luyện.

Công an thành phố tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm nói chung, nhóm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội nói riêng; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan tiến hành tố tụng như Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp xây dựng các vụ trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh, bảo đảm mọi vi phạm, tội phạm phải được phát hiện nhanh chóng, kịp thời và đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật; quá trình điều tra, truy tố, xét xử cần lưu ý các biện pháp điều tra phải phù hợp với người chưa thành niên.

Bài, ảnh: Khánh Linh- Bích Ngọc