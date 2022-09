Phối hợp, hiệp đồng củng cố vững chắc thế trận QPTD-ANND

Để đảm bảo ANTT, tạo môi trường đầu tư an toàn, thuận lợi phục vụ phát triển KT-XH, lực lượng công an và quân sự trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp, hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND).



Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện phối hợp với Ban CHQS huyện Tam Đảo giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Dương Hà

Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, có nhiều cơ quan, đơn vị hành chính và công ty, doanh nghiệp, thu hút hàng nghìn công nhân lao động… Đây là yếu tố thúc đẩy sự phát triển KT - XH, nâng cao thu nhập nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.

Để đảm bảo tình hình hình ANTT, Ban CHQS và Công an thành phố Vĩnh Yên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Nghị định số 03 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn.

Các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KT - XH gắn với bảo đảm QPAN; giúp nhân dân thấy rõ các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là âm mưu của kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ nội bộ.

Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ và nhân dân, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng thế trận ANND gắn với thế trận QPTD vững chắc.

Hằng tháng, cơ quan công an và quân sự tổ chức họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất để trao đổi tình hình ANCT-TTATXH, thống nhất các biện pháp xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Từ đầu năm đến nay, 2 lực lượng phối hợp trao đổi 100 tin liên quan ANTT; tổ chức 120 đợt vận động quần chúng và tăng cường công tác, quản lý vũ khí, vật liệu nổ… Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố được đảm bảo, thu hút nhiều nhà đầu tư.

Hiện nay, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, QPAN được tăng cường, củng cố. Tuy nhiên, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động tuyên truyền, kích động chống phá trên mọi lĩnh vực; hoạt động truyền đạo trái pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn ra; tình hình khiếu kiện trong nhân dân liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dồn thửa đổi ruộng, môi trường còn tiềm ẩn phức tạp…

Để ngăn ngừa tình trạng trên, Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tổ chức giao ban định kỳ, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến ANTT như: Hoạt động người nước ngoài, Việt kiều; âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại; tình hình an ninh mạng, vấn đề dân tộc, tôn giáo; dư luận của nhân dân liên quan đến các dự án lớn chuẩn bị triển khai...

Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh phân công lực lượng nắm chắc tình hình, dự báo từ sớm, từ xa, tham mưu các cấp ủy, chính quyền biện pháp giải quyết những mâu thuẫn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân ngày từ cơ sở, tránh tạo ra bức xúc, điểm nóng; thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Thực hiện nhiệm vụ phối hợp, hai ngành bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh, các mục tiêu bảo vệ, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung xử lý các đối tượng truy nã, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Theo dõi, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các đối tượng trong diện quản lý về việc làm, hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống không tái phạm.

Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tăng cường công tác vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thường xuyên phối hợp rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, phương án xử lý tình huống phức tạp về QPAN, bạo loạn lật đổ, khủng bố, biểu tình...

Cùng với nhiệm vụ phối hợp trong đảm bảo ANTT, phát huy vai trò nòng cốt, Công an và Bộ CHQS tỉnh phối hợp tuần tra, theo dõi, nắm chắc tình hình, cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân giúp nhân dân tham gia ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công an cùng với lực lượng dân quân tự vệ các địa phương làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, công tác phối hợp giữa hai lực lượng ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, đảm bảo ANTT, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, tạo động lực phát triển KT - XH.

Lê Thảo