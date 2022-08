Tam Phúc sẵn sàng cho Ngày hội điểm toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Vĩnh Phúc là 1 trong 5 tỉnh, thành phố trên cả nước được Bộ Công an lựa chọn là nơi tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại cơ sở. Xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường là xã duy nhất trong tỉnh được lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Lực lượng công an cùng chính quyền địa phương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày hội toàn dân tại thôn Phúc Lập Trong

Ngày hội điểm toàn dân bảo vệ ANTQ dự kiến diễn ra vào 15/8 tại nhà văn hóa thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc. Theo kế hoạch, ngày hội lần này sẽ diễn ra phần lễ và phần hội.

Phần lễ gồm các hoạt động ôn lại truyền thống Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức tổng kết, giao lưu, thảo luận trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các hoạt động “dân vận khéo” của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an nhân dân. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Phần hội sẽ tổ chức các hoạt động thể thao như hội thi dân vũ, bóng đá, bóng chuyền... tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên tham gia.

Để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ diễn ra đúng kế hoạch, Công an tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Vĩnh Tường, xã Tam Phúc và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; trang trí khánh tiết, công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, thu hút người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chủ tịch UBND xã Tam Phúc Nguyễn Văn Toại cho biết: “Là xã điểm của tỉnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Đảng ủy, UBND xã đã thành lập các tổ, ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên phân công như trang trí khánh tiết, pano, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, làm đẹp thêm các tuyến đường, vệ sinh ngõ xóm để chào mừng ngày hội.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp dân hiểu về vai trò, ý nghĩa Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phát động thực hiện các mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao nhất.

Đây là lần đầu tiên Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức tại địa phương nên bà con nhân dân ai cũng chung tay, góp sức dọn dẹp đường làng, ngõ xóm thêm xanh - sạch - đẹp. Tất cả đã sẵn sàng để tổ chức ngày hội trên địa bàn".

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ diễn ra tại địa bàn xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường sẽ được tổ chức quy mô, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hướng mạnh về cơ sở.

Thông qua ngày hội lần này nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước.

Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào này phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Để ngày hội diễn ra trang trọng, an toàn, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong việc tổ chức; phân công từng thành viên kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị; bố trí lực lượng trực, tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau thời điểm diễn ra ngày hội…

Tin, ảnh: Lan Hương - Lệ Thu

(Công an tỉnh)