An ninh trật tự được siết chặt, đảm bảo an toàn giao thông trong ngày thi đầu tiên

Nhìn chung, ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đầu tiên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tất cả đề thi được bảo mật, an toàn tuyệt đối. Tình hình ANTT tại hầu hết các điểm thi diễn ra an toàn; không phát hiện tình trạng mất trật tự, ùn tắc giao thông; không để xảy ra cháy, nổ…



Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, thực hiện nghiêm quy chế của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại điểm thi THPT Nguyễn Thái Học (Vĩnh Yên).





Để đảm bảo ANTT cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị phối hợp với lực lượng Công an tỉnh xây dựng phương án bảo vệ, bảo mật chặt chẽ ở tất cả các khâu, các bước liên quan đến kỳ thi.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với công an các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, có phương án đảm bảo ANTT những ngày trước, trong khi diễn ra kỳ thi.

Ngày đầu tiên của kỳ thi, tình hình an ninh tại khu vực cổng trường và xung quanh điểm thi được siết chặt; không để tập trung đông người tại khu vực cổng trường, tường rào xung quanh điểm thi.

Quá trình tổ chức ngày thi đầu tiên, không để xảy ra sai sót, vi phạm ở các điểm thi. Ở mỗi điểm thi, đều được bố trí 5 cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phòng, chống cháy, nổ.

Các cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ do Trưởng điểm thi giao. Trong đó, bố trí đồng chí trực tại điểm thi đảm bảo an ninh cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân; các vật liệu cấm mang vào điểm thi đều được yêu cầu thí sinh mang ra ngoài cho người nhà.

Lực lượng công an cũng thường xuyên rà soát hệ thống camera an ninh để kịp thời phát hiện các vi phạm trong điểm thi. Qua ngày đầu tiên của kỳ thi, lực lượng công an chưa phát hiện thí sinh và cán bộ coi thi mang các thiết bị điện tử, thiết bị bay, thu phát sóng vào điểm, phòng thi để thực hiện hành vi gian lận. Tình hình an ninh được đảm bảo, ngày đầu diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Công tác đảm bảo TTATGT tại các điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, bảo đảm trật tự, nền nếp. Trong tất cả buổi thi, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh và các địa phương đã thực hiện nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông tại từng điểm thi nhằm đảm bảo TTATGT, giúp phụ huynh và thí sinh đến các điểm thi được thuận tiện, an toàn, đúng giờ.

Đồng thời, nhắc nhở phụ huynh không tập trung đông trước khu vực cổng trường; tuyên truyền phụ huynh, học sinh chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, để phương tiện giao thông đúng nơi quy định… Nhờ vậy, giao thông trong ngày đầu tại các điểm thi thông thoáng, không có tình trạng ùn tắc, va chạm giao thông.

Bước vào ngày thi thứ 2 (8/7), Công an tỉnh tiếp tục bố trí tối đa lực lượng, ứng trực 24/24 đảm bảo ANTT tại bên trong và bên ngoài điểm thi, khu vực bảo vệ bí mật nhà nước.

Chủ động điều tiết, phân luồng giao thông; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nhà và thí sinh đến điểm thi an toàn. Kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến an toàn của kỳ thi.

Tin, ảnh: Kim Hiền - Lê Thảo