Khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng, chống khủng bố

Hiện nay, trên thế giới và trong khu vực có những biến động khó dự đoán. Hoạt động khủng bố tác động tiêu cực, đe dọa sự ổn định, phát triển bền vững của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, ở Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng, tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) tiếp tục được giữ vững, ổn định. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh trong việc nắm bắt, dự báo chính xác tình hình và tham mưu chính quyền các cấp xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống khủng bố hiệu quả.



CBCS Công an tỉnh tích cực rèn luyện, chủ động xử lý tình huống, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố. Ảnh Trường Khanh





Đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa xảy ra vụ việc khủng bố cũng như các vụ việc mang tính chất khủng bố. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn là khá lớn. Tổ chức khủng bố người Việt như “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt” luôn nuôi dưỡng ý đồ phá hoại, dùng mọi chiêu trò để kích động, lôi kéo một bộ phận người dân tham gia chống đối chính quyền.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống khủng bố (PCKB), lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm bắt, dự báo chính xác tình hình về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các cá nhân, tổ chức khủng bố có liên quan đến Việt Nam và trên địa bàn tỉnh để tham mưu chính quyền các cấp xây dựng phương án, kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn, không để chúng móc nối, tuyên truyền, gây bất ổn cho tình hình ANTT.

Đặc biệt, với lợi thế, tiềm năng phát triển, Vĩnh Phúc thu hút khoảng 300 doanh nghiệp nước ngoài và hàng chục nghìn công nhân lao động từ khắp các tỉnh, thành, do đó, công tác đảm bảo ANTT tại khu công nghiệp (KCN) được coi là một trong những nhiệm vụ cốt lõi, cơ bản được Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Hằng năm, lực lượng công an xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều kế hoạch công tác, chủ động nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch và đối tượng xấu nhằm kích động công nhân đình công, lãn công, tụ tập đông người, gây rối ANTT, nhất là trên không gian mạng.

Đến nay, chưa phát hiện các phần tử kích động, lôi kéo người lao động ngừng việc tập thể, đình công, lãn công trái pháp luật; tình hình ANTT tại các KCN cơ bản ổn định; kinh tế, xã hội đang trên đà phát triển; Vĩnh Phúc tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của các cá nhân, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc.

Với tinh thần phòng ngừa từ xa, từ sớm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động tụ tập đông người, biểu tình gây rối, bạo loạn, khủng bố, đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị quan trọng xảy ra trên địa bàn, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nguy cơ, diễn biến, tình hình khủng bố cũng như thủ đoạn, phương thức hoạt động để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Trong mọi thời điểm, công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT và vũ trang canh gác bảo vệ các mục tiêu, địa bàn trọng điểm được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Đơn vị tập trung lực lượng, sử dụng biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện âm mưu, hoạt động của các tổ chức khủng bố, tổ chức phản động lưu vong và số đối tượng chống đối cực đoan, manh động, quyết tâm giữ vững ANCT; TTATXH, thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương.

Lê Minh