Sông Lô tháo gỡ di chuyển an toàn khối kim loại nghi là bom

Phát hiện khối kim loại (nghi bom) trong quá trình san gạt đất để xây nhà tại một hộ dân, UBND xã Lãng Công đã khẩn trương báo cáo để huyện Sông Lô chủ động xây dựng phương án di dời nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản cho nhân dân.



Khoảng 18h ngày 17/6 tại nhà ông Đặng Thế Cường trú tại thôn Yên Sơn xã Lãng Công trong quá trình thuê máy xúc san, gạt đất để xây nhà đã phát hiện khối kim loại (nghi là bom) có chiều dài khoảng 1m, đường kính khoảng 40cm. Sau khi nhận được báo cáo sự việc, UBND huyện Sông Lô đã kịp thời chỉ đạo UBND xã Lãng Công tạm thời khoanh vùng bảo vệ hiện trường 24/24h, sơ tán gia đình và các hộ dân lân cận ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngay sau khi phát hiện khối kim loại nghi là bom tại thôn Yên Sơn xã Lãng Công

Căn cứ tình hình, UBND huyện Sông Lô đã xây dựng kế hoạch đào, xử lý, hủy nổ quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại thôn Yên Sơn, xã Lãng Công. Theo đó, sẽ tổ chức đào, xử lý ban đầu quả bom; tổ chức vận chuyển về khu vực hủy nổ tại thôn Thanh Tú, xã Đồng Quế. BCH Quân sự huyện sẽ phối hợp với Ban công binh - Bộ CHQS tỉnh chủ trì, xử lý kỹ thuật, đảm bảo công tác đào, vận chuyển, hủy nổ bom. Huy động người, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Tổ chức sơ tán người, gia súc, gia cầm, tài sản nhân dân ra nhà văn hóa thôn Yên Sơn, cự ly 700m để đảm bảo an toàn; thông báo cho nhân dân dọc trục đường vận chuyển bom từ thôn Yên Sơn, xã Lãng Công đến thôn Thanh Tú, xã Đồng Quế sơ tán, đảm bảo cự ly an toàn...

Trao đổi với phóng viên sáng 22/6, ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Lãng Công cho biết: Thực hiện phương án của UBND huyện Sông Lô, sáng 22/6, lực lượng chức năng đã tổ chức vận chuyển, di dời khối kim loại nghi là bom để vận chuyển về khu vực hủy nổ tại thôn Thanh Tú xã Đồng Quế.

Sáng 22/6 huyện Sông Lô đã thực hiện tháo gỡ, di dời khối kim loại về nơi xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản người dân.





Quá trình tháo gỡ diễn ra an toàn, đến 7h, khối kim loại đã được BCH Quân sự huyện phối hợp với Ban công binh - Bộ CHQS tỉnh, xử lý kỹ thuật và đưa lên xe chuyên dụng di chuyển về nơi xử lý.

Cũng theo ông Dũng, để đảm bảo an toàn trong quá trình tháo gỡ, vận chuyển, 100% người dân trên địa bàn thôn Yên Sơn đã được sơ tán. Sau khi khối kim loại nghi là bom được tháo gỡ đưa lên xe, lực lượng Công an huyện đã thiết lập các chốt chặn, đảm bảo an ninh trật tự trên dọc tuyến đường thực hiện vận chuyển và khu vực hủy nổ bom. Công tác vận chuyển sẽ được thực hiện vào thời điểm người dân ít lưu thông trên đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Tin, ảnh: Thiệu Vũ