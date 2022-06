Tạo điều kiện thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC

Nhằm phục vụ cho công tác chuyển đổi số, từ ngày 15/5/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với 17 thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Việc đẩy mạnh các thủ tục hành chính trên môi trường mạng góp phần giải quyết kịp thời, thuận lợi, minh bạch các thủ tục trong lĩnh vực PCCC và CNCH cho tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC.



Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công mức độ 3. Ảnh Trường Khanh

Để bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có đầy đủ các thủ tục giấy tờ hành chính cần thiết trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, không ít trường hợp tổ chức, cá nhân cảm thấy phiền hà khi phải đi lại nhiều lần đến trụ sở cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực PCCC.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Bộ Công an đã công bố nhiều thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường mạng trong lĩnh vực PCCC. Khi tiếp nhận được thông tin này, người dân rất phấn khởi và tin tưởng vào các dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng trong lĩnh vực PCCC và CNCH sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi.

Anh Nguyễn Văn Hợp (thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc) đang có nhu cầu đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC phấn khởi chia sẻ: “Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bởi vì khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, công dân có thể nộp hồ sơ bất cứ giờ nào trong ngày, chỉ cần một thiết bị công nghệ thông tin được kết nối mạng internet thay vì phải đến trực tiếp cơ quan công an lấy số thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết.

Điều này sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại cho công dân, chi phí văn phòng phẩm. Ngoài ra, khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, công dân sẽ theo dõi được quá trình, tiến độ giải quyết hồ sơ, tăng tính minh bạch của cơ quan cung cấp dịch vụ, khi có khó khăn, vướng mắc kịp thời tháo gỡ…”.

Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ được giao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị.

Đồng thời, đa dạng hình thức truyền thông đến các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn về dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực PCCC với nhiều thuận lợi khi chuyển đổi từ phương thức thủ công sang điện tử.

Để cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4, Công an tỉnh đã vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC trên môi trường mạng. Đến nay, phần mềm hoạt động ổn định theo đúng chức năng thiết kế, đáp ứng yêu cầu công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC tại đơn vị.

Từ việc vận hành thử nghiệm, Công an tỉnh sử dụng các tính năng của phần mềm để kịp thời phát hiện các lỗi, bất cập trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH bố trí cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ công tác cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và bảo đảm đường truyền mạng internet ổn định, trang bị đầy đủ máy tính kết nối mạng internet, mạng nội bộ phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định…

Hiện nay, Công an tỉnh đã vận hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 7 thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Đồng thời, cung cấp 10 dịch vụ công mức độ 4 như: Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH; cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH; cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; thẩm duyệt thiết kế về PCCC; cấp Giấy Chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC; phê duyệt phương án chữa cháy tại cơ sở.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.bocongan.gov.vn và làm theo các bước hướng dẫn.

Kim Hiền