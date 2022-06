Kiểm tra phát hiện 53 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 53 vụ, với 53 trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 41 trường hợp với số tiền hơn 400 triệu đồng. Riêng trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm", Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 34 vụ, với 34 trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.



Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh kiểm tra kho hàng sản phẩm thực vật, sản phẩm động vật có tính dược liệu trên địa bàn phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên

Điển hình, ngày 18/4, tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh kiểm tra xe ôtô do Nguyễn Văn Xâm (sinh năm 1999) ở xã Hoàng Lâu điều khiển, phát hiện trên xe chở 9 cá thể lợn đã chết có tổng khối lượng hơn 750 kg. Toàn bộ số lợn trên đều có màu thâm đen, xuất huyết, đang trong quá trình phân hủy.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Xâm khai nhận lấy số lợn trên ở một trại chăn nuôi trên địa bàn xã Hoàng Lâu để mang đi tiêu thụ. Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với thú y xã Hoàng Lâu và chính quyền địa phương tiến hành phun khử khuẩn, rắc vôi bột tiệt trùng và tiêu hủy bằng hình thức chôn lấp đối với toàn bộ số sản phẩm động vật nói trên.

Ngày 21/4, tại xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, Công an huyện Vĩnh Tường kiểm tra phát hiện Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1980), trú tại xã Tân Tiến điều khiển xe ôtô, trên xe có chứa 200 kg mỡ, xương trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm dịch thú y.

Tiếp tục tiến hành kiểm tra tại cơ sở chế biến của Hậu, tổ công tác phát hiện 550 kg sản phẩm động vật là mỡ, xương, nội tạng của trâu, bò để dưới nền nhà chưa qua chế biến, không được kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật, nhiều chỗ bốc mùi hôi thối; tạm giữ 75 bao chứa gần 3.400 kg mỡ thành phẩm.

Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy số sản phẩm động vật trên. Đây là cơ sở chế biến thực phẩm không đầy đủ giấy tờ, không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, đã được cơ quan chức năng nhắc nhở nhiều lần, tuy nhiên cơ sở vẫn cố tình vi phạm. Sau khi kiểm tra, Công an huyện yêu cầu chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, lập biên bản xử lý.

Đáng chú ý, ngày 26/4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra kho hàng sản phẩm thực vật, sản phẩm động vật có tính dược liệu của Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1990), trú tại thành phố Vĩnh Yên.

Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại kho hàng có 70 mặt hàng gồm sản phẩm thực vật, sản phẩm động vật được cho là có tính dược liệu và 20 kg nhãn mác hàng hóa các loại được in sẵn có thông tin chung chung về công dụng sản phẩm, không rõ nơi sản xuất, chế biến, không rõ thời hạn sử dụng. Tổng khối lượng hàng hóa trên là 1,5 tấn.

Chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn gì liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Tổ công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an thành phố Vĩnh Yên lập biên bản sự việc và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên. Hiện các vụ việc nêu trên, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền văn bản quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm; phát động quần chúng nhân dân tố giác các hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng các loại động vật, thực phẩm, các chất phụ gia nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất chế biến thực phẩm từ nguyên liệu kém chất lượng, quá hạn sử dụng gây độc hại cho sức khỏe con người.

Tin, ảnh: Lan Hương

(Công an tỉnh)