Nỗ lực cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ

Chỉ sau hơn 1 tháng, kể từ khi Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an được ban hành, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an tỉnh đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng nguồn nhân lực, vật lực để thực hiện. Kết quả đó thêm một lần nữa khẳng định rõ nét tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.



Công an tỉnh triển khai lắp đặt trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký xe ô tô, mô tô tại công an huyện và công an các xã đủ điều kiện. Ảnh: Khánh Phương





Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA, Công an cấp huyện được trao quyền đăng ký, cấp biển số xe ô tô; công an xã, phường, thị trấn đáp ứng đủ điều kiện được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện); đồng thời, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Đây là một chủ trương lớn, mang tính đột phá trong công tác cải cách hành chính, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của ngành Công an nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng Chính phủ số được người dân chờ đợi từ lâu.

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác này, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Trưởng công an các đơn vị chủ động chuẩn bị các điều kiện, sử dụng nguồn nhân lực sẵn có để thực hiện nhiệm vụ phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện giao thông.

Những đơn vị chưa đảm bảo quân số sẽ được tăng cường biên chế, ưu tiên số cán bộ chiến sĩ đã công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông để đảm nhận nhiệm vụ. Đồng thời, giao các phòng chuyên môn tư vấn về tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện, trang thiết bị, kiểm tra bảo mật thông tin, lắp đặt, kết nối đến Công an cấp huyện, cấp xã.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc và tinh thần làm việc khẩn trương cao độ, chỉ sau 1 tháng, Công an tỉnh đã hoàn thành công tác chuẩn bị trước tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an.

Công an huyện, thành phố và 50 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe (có số lượng trung bình 3 năm liền kề gần nhất đăng ký mới từ 250 xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện trở lên trong 1 năm) đã được Công an tỉnh cấp đầy đủ trang thiết bị gồm máy tính, máy in, máy scan, thiết bị mạng… cùng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, trách nhiệm cao.

Đến ngày 14/5/2022, Công an tỉnh đã triển khai lắp đặt xong hệ thống đăng ký xe cho công an huyện, thành phố và 50 công an xã, phường, thị trấn, kết nối được vào hệ thống đăng ký xe của Cục Cảnh sát giao thông.

Việc trao quyền cho công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số xe ô tô; công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy là việc khó, vì chưa có tiền lệ, nhất là đối với công an cấp xã, khi lần đầu đảm nhận nhiệm vụ mới lại phải thực hiện hoàn thành trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tư được ban hành, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện với các mốc thời gian cụ thể. Bên cạnh việc kiểm tra, rà soát trang thiết bị, bố trí đầy đủ địa điểm, cơ sở vật chất, máy tính, đường truyền, Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ được chủ trương cải cách hành chính của Bộ Công an, lợi ích mang lại khi phân cấp công tác đăng ký xe cũng như hướng dẫn quy trình thực hiện để người dân hiểu và sử dụng các dịch vụ công của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Ghi nhận tại công an các huyện, thành phố, đến thời điểm hiện tại, công tác triển khai đăng ký, cấp biển số xe ô tô được đơn vị chuẩn bị chu đáo. Cán bộ, chiến sĩ chuyên trách được giao nhiệm vụ đều là những cán bộ công tác trong đội cảnh sát giao thông, có kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ về đăng ký, cấp đổi biển số phương tiện giao thông đường bộ, hoàn toàn có thể đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phía người dân, qua khảo sát, đa phần đều đồng tình và khẳng định, đây là một chủ trương lớn, mang lại nhiều tiện ích thiết thực.

Có thể thấy, Thông tư 15 của Bộ Công an được ban hành như một “luồng gió mới” và là chuyển động quan trọng, tích cực trong quá trình chuyển đổi số. Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, nhiều phần việc triển khai bước đầu còn vướng mắc, song đến nay, đã cơ bản được giải quyết và hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Thượng tá Bùi Minh Tiến

(Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh)