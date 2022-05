Cần quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Trên tinh thần kế thừa và phát huy các nội dung của Luật Giao thông đường bộ năm 2001, ngày 13/11/2008, Quốc hội khóa XII thông qua Luật Giao thông đường bộ năm 2008 với những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn. Kể từ khi có hiệu lực thi hành (1/7/2009) cho đến nay, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã có những tác động tích cực đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Tuy nhiên, sau 13 năm triển khai đã phát sinh một số bất cập, hạn chế, cần có quy định rõ ràng hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.



Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Dương Hà



Đảm bảo TTATGT là một trong những nhiệm vụ được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong toàn tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Hằng năm, các đợt tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ được cơ quan liên quan triển khai rộng khắp, có chiều sâu đến tất cả các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Công an tỉnh tổ chức mở 3 - 4 đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên phạm vi toàn tỉnh và cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề.

Trong đó, tập trung vào kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông (TNGT), bảo đảm yêu cầu tập trung, thống nhất, không tràn lan, đem lại hiệu quả cao trong việc phòng ngừa, đấu tranh kịp thời hành vi vi phạm hành chính và hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến giao thông.

Từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 700 vụ TNGT đường bộ, làm chết 600 người, 535 người bị thương. Công an tỉnh đã lập biên bản, xử lý gần 700.000 trường hợp vi phạm với số tiền gần 400 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đã đăng ký quản lý hơn 56.000 ô tô, gần 500.000 mô tô và gần 24.000 xe máy điện.

Theo Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, sau 13 năm thực hiện, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã tác động tích cực đến công tác đảm bảo TTATGT, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân; là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, ban, ngành, lực lượng chức năng tổ chức triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm TTATGT đường bộ đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng phát sinh một số khó khăn, bất cập. Không ít quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong xử lý tình huống, vụ việc.

Hệ thống quy tắc giao thông đường bộ chưa đầy đủ, nhiều vấn đề phát sinh nhưng chưa được quy định hoặc quy định không cụ thể, như quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe thô sơ, quy định về nơi cho phép chuyển làn đường bảo đảm an toàn khi chuyển hướng...

Đặc biệt, chưa có quy định đầy đủ về các biện pháp tổ chức an toàn giao thông chỉ huy, điều khiển giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông.

Hằng ngày, lực lượng công an làm nhiệm vụ giải quyết các điểm ùn tắc nhưng khi xác định được nguyên nhân do tổ chức giao thông bất hợp lý thì không có cơ chế cụ thể để cơ quan công an kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền khắc phục kịp thời.

Bởi vậy, mặc dù TNGT đường bộ từng bước được kiềm chế, nhưng kết quả đạt được chưa ổn định, nguy cơ gia tăng tai nạn vẫn luôn tiềm ẩn; tình trạng ùn tắc tại các khu công nghiệp, khu du lịch vẫn diễn biến phức tạp.

Trong công tác quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 giao cho 3 bộ là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải thực hiện cấp, thu hồi đăng ký biển số và kiểm định an toàn kỹ thuật các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trong khi đó, các bộ trên chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với nhau, dẫn tới sự chồng chéo, không hiệu quả trong quản lý. Tình trạng có nhiều lực lượng chức năng cùng tiến hành công tác bảo đảm TTATGT như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cũng gây ra bất cập, hạn chế nhất định.

Để phù hợp với thực tiễn và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, cần phải có những quy định cụ thể, rõ ràng hơn, nhất là việc quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT đường bộ theo nguyên tắc “Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính” để nâng cao hiệu quả thực hiện; gắn trách nhiệm của cơ quan đào tạo, sát hạch, cấp, quản lý giấy phép lái xe với tình hình TTATGT và vi phạm giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông có giấy phép.

Từ đó, có sự thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ trong công tác đảm bảo TTATGT, thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương.

Lê Minh