Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô cho thuê tự lái gia tăng với thủ đoạn tinh vi mới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đang tổ chức điều tra hai vụ án hình sự với hai đối tượng có hành vi thuê xe tự lái rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.



Đối tượng Dương Đức Công



Đối tượng thứ nhất là Dương Đức Công, sinh năm 1983, ở xã Kim Long, huyện Tam Dương. Công không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng đã nảy sinh ý định đi thuê xe ô tô tự lái sau đó mang đi cầm cố, bán lấy tiền.

Ngày 7/5/2021, Công thuê một xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Grand I10 BKS: 88A- 403.90 của cửa hàng cho thuê xe tự lái Toản Lan, ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên với giá 600 nghìn đồng/ngày.

Sau khi thuê được xe, Công mang xe đi cầm cố, nhưng do không có giấy tờ gì thể hiện chiếc xe đó là tài sản của Công nên không có ai nhận cầm cố xe. Không từ bỏ ý định, Công lên mạng xã hội facebook đặt làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên Dương Đức Công rồi sử dụng giấy chứng nhận này để bán chiếc xe ô tô nêu trên cho một người ở xã Kim Long với giá 300 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Dương Đức Công đã thuê xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA VIOS, BKS: 88A-108.85 của một cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên rồi mang xe đi bán được 220 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền có được từ việc bán hai chiếc xe ô tô trên, Công sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Với hành vi của mình, Dương Đức Công đã bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra quyết định khởi tố bị can với hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng thứ hai vừa bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra lệnh bắt tạm giam cũng liên quan đến hành vi thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố là Ngô Văn Tâm, sinh năm 1972 ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ngô Văn Tâm đã thuê xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6, BKS: 30F-713.25 của một cửa hàng cho thuê xe tô tự lái ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên rồi bán chiếc xe ô tô trên cho một người ở quận Đống Đa (Hà Nội) lấy 500 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 19/1/2022, Ngô Văn Tâm bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra quyết định khởi tố bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 6/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Ngô Văn Tâm để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, trước đây, các đối tượng phạm tội sau khi thuê được xe ô tô tự lái thường lợi dụng các mối quan hệ quen biết để cầm cố chiếc xe lấy tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, sau nhiều vụ việc bị Cơ quan Công an điều tra làm rõ và cảnh báo rộng rãi, người dân đã có ý thức cảnh giác, không nhận cầm cố hoặc mua xe không có giấy tờ hợp lệ. Mặc dù vậy, các đối tượng vẫn tìm mọi cách để thực hiện hành vi phạm tội.

Như trong vụ án nêu trên, đối tượng Dương Đức Công đã đặt làm giả “Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô” mang tên mình để đi tiêu thụ chiếc xe thuê được. Đây là một thủ đoạn tinh vi mới của tội phạm mà nhân dân cần cảnh giác phòng ngừa.

Minh Ánh

(Công an tỉnh)