Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn… là những biện pháp quyết liệt của các địa phương, đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo. Qua đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.



Công an xã Tử Du, huyện Lập Thạch tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp súng tự chế

Xác định việc vận động, thu hồi VK-VLN-CCHT và pháo có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, Đảng ủy, UBND xã Tử Du, huyện Lập Thạch thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an chủ động phối hợp với cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể của địa phương tích cực tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý thức đảm bảo an ninh trật tự, chủ động thực hiện quy định pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo.

Đại úy Nguyễn Xuân Thao, Trưởng Công an xã Tử Du cho biết: “Nhằm bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Tử Du thường xuyên kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm; tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm; tự nguyện giao nộp, không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT và pháo, đồ chơi nguy hiểm.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã không có tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, nhân dân tự giác giao nộp 29 viên đạn súng AK, 2 khẩu súng tự chế và nhiều VK-VLN-CCHT khác”.

Với vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, thu hồi VK-VLN-CCHT và pháo, lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.

Trong đó, chú trọng phổ biến các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT và pháo, tập trung tuyên truyền đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, số người làm ăn buôn bán đường biên.

Tổ chức ký cam kết không vi phạm về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo tới từng gia đình; tăng cường kiểm tra các địa bàn trọng điểm, trung tâm thương mại, chợ, hộ kinh doanh; có phương tiện tham gia buôn bán đường biên; chủ động rà soát, lên danh sách các địa bàn phức tạp, các đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo trái phép để răn đe, phòng ngừa.

Từ ngày 1/11/2021 đến 15/2/2022, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 80 vụ, 95 đối tượng vi phạm liên quan đến pháo (giảm 26% so với cùng kỳ) ; thu giữ hơn 310kg pháo các loại (giảm 71% so với cùng kỳ năm trước); tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giao nộp 10 khẩu súng các loại và nhiều VK-VLN-CCHT khác.

Vĩnh Phúc là 1 trong 10 tỉnh, thành được Bộ Công an khen thưởng trong công tác đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT và pháo.

Do lợi nhuận lớn từ việc buôn, bán các loại pháo trái phép nên các đối tượng vẫn bất chấp, mua bán, vận chuyển các loại pháo từ bên kia biên giới về để bán, vì vậy, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp trong công tác quản lý, sử dụng pháo.

Cùng với đó, tình trạng người dân mua bán, tàng trữ, sử dụng súng tự chế có chiều hướng gia tăng (súng hơi cồn, súng khí nén), VK-VLN-CCHT trái phép vẫn còn diễn ra, nhất là các đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ như đao, kiếm, súng tự chế để gây án, trả thù cá nhân hoặc chống người thi hành công vụ...

Để chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT và pháo, mới đây, UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Công an tỉnh tăng cường công tác nghiệp vụ, đấu tranh, phát hiện xử lý các đối tượng, vi phạm sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo trên địa bàn; tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, phát hiện đấu tranh các hành vi buôn bán, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo.

Chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa đấu tranh với những vi phạm về VK-VLN-CCHT và pháo. Thông báo công khai những trường hợp vi phạm đến các trường học, cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú...

